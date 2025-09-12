"Возможно, это была ошибка": Трамп о вторжении дронов РФ в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

"Возможно, это была ошибка. Но, независимо от этого, я недоволен ничем, что связано с этой ситуацией. Но, надеюсь, все это скоро закончится", - заявил Трамп.

В частности, журналисты спросили президента, какова его реакция на вторжение российских беспилотников в Польшу. В ответ он сказал следующее:

Российские дроны в Польше и подготовка ответа НАТО

Напомним, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ по Украине, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.

Чтобы сбить вражеские цели, Воздушные силы Польши и стран-союзников по НАТО подняли в небо истребители F-35, F-16 и вертолеты Mi-24, M-17 и Black Hawk.

Известно, что польская ПВО сбила 4 беспилотника. Кроме того, по итогам атаки польские военные обнаружили уже обломки 16 ударных беспилотников.

В связи с атакой РФ НАТО применило 4 статью, что позволит странам-союзникам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.

Также Bloomberg писало, что после налета дронов РФ, Польша впервые обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников.

Кроме того, вечером 11 сентября Bloomberg сообщило, что НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на российские дроны в Польше. Координировать ответ будет Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.