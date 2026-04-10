Без обид? Трамп и Стармер обсудили детали открытия Ормузского пролива
Британский премьер Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили дальнейшие шаги для открытия Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
"Премьер-министр рассказал о своих обсуждениях с лидерами стран Персидского залива и военными планировщиками в регионе по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе, а также об усилиях Британии по созыву партнеров для согласования жизнеспособного плана", - говорится в сообщении правительства Британии.
Отмечается, что Стармер и Трамп согласились, что теперь, когда действует прекращение огня и достигнута договорённость об открытии пролива, все заинтересованные игроки рынка находятся на следующем этапе поиска решения энергетического кризиса.
Отношения Трампа и Стармера испортились
Напомним, ранее The Telegraph сообщало, что Дональд Трамп в частных разговорах начал называть Кира Стармера "неудачником", у которого нет будущего. Это как раз произошло на фоне разногласий относительно войны с Ираном.
Стоит отметить, что в одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский фактически призвал Трампа и Стармера встретиться, чтобы найти точки соприкосновения и помириться.
Ранее РБК-Украина сообщало, что разногласия относительно войны с Ираном привели к тому, что в США начали начали говорить о своем выходе из НАТО. В ответ на это Стармер пообещал не допустить втягивания Британии в войну.
Также мы писали, что премьер-министра Британии Кира Стармера предупредили, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом, вероятно, уже невозможно восстановить.