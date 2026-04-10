Без обид? Трамп и Стармер обсудили детали открытия Ормузского пролива

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Премьер-министр рассказал о своих обсуждениях с лидерами стран Персидского залива и военными планировщиками в регионе по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе, а также об усилиях Британии по созыву партнеров для согласования жизнеспособного плана", - говорится в сообщении правительства Британии.

Отмечается, что Стармер и Трамп согласились, что теперь, когда действует прекращение огня и достигнута договорённость об открытии пролива, все заинтересованные игроки рынка находятся на следующем этапе поиска решения энергетического кризиса.

Отношения Трампа и Стармера испортились

Напомним, ранее The Telegraph сообщало, что Дональд Трамп в частных разговорах начал называть Кира Стармера "неудачником", у которого нет будущего. Это как раз произошло на фоне разногласий относительно войны с Ираном.

Стоит отметить, что в одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский фактически призвал Трампа и Стармера встретиться, чтобы найти точки соприкосновения и помириться.