Трамп объявил разминирование Ормузского пролива: СМИ пишут о проходе кораблей ВМС США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начинают процесс разминирование Ормузского пролива. Тем временем стало известно, что через пролив прошли корабли ВМС США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа соцсети Truth Social и издание Axios .

У себя в посте Трамп написал, что "фейковые СМИ полностью утратили доверие", так как из-за "синдрома ненависти к Трампу " любят говорить, что Иран "побеждает".

Сам лидер США указывает, что это не так, и что на самом деле Иран проигрывает и "проигрывает очень крупно".

"Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитная артиллерия не существует, радары не работают, их ракетные и беспилотные заводы практически уничтожены вместе с самими ракетами и беспилотниками, и, что самое важное, их многолетние "лидеры" больше не с нами, слава Аллаху!", - пишет Трамп.

По его словам, единственное, что осталось у Ирана, так это угроза того, что корабль может "зацепиться" за одну из морских мин в Ормузском проливе. Тут же Трамп добавил, что все 28 минных тральщиков Тегерана уже на дне море, а также анонсировал разминирование пролива.

"Сейчас мы начинаем процесс разминирования Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Однако, что очень интересно, пустые нефтевозы из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", - заявил президент.

Тем временем журналист Axios Барак Равид пишет, что по словам его источника, "несколько кораблей ВМС США" пересекли сегодня Ормузский пролив.

"Этот шаг не был согласован с Ираном. Это первый случай пересечения американскими военными кораблями Ормузского пролива с начала войны", - добавил он.

При этом неясно, какие именно вошли корабли. Как известно, сутками ранее Трамп сказал, что через 24 часа будет дана оценка переговорам с Ираном. При этом добавил, что США готовятся и к негативному сценарию и их коралли получают новое вооружение на случай провала дипломатии.

Обновлено в 16:52

Журналист Барак Равид сделал еще один пост. Его источник сообщил, что военные корабли США пересекли Ормузский пролив с востока на запад, войдя в Персидский залив, а после вернулись на восток через пролив в Аравийское море.

"Эта операция была направлена на обеспечение свободы судоходства в международных водах", - сказал чиновник США.