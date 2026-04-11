Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и назвал условие "успешной сделки" с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив скоро откроется и это будет независимо от сотрудничества Ирана. При этом главным вопросом в переговорах является ядерное оружие.

Во время общения с прессой Трамп сказал, что Иран потерпел военное поражение и США теперь намерены открыть Ормузский пролив.

"Они потерпели военное поражение, и теперь мы откроем залив вместе с ними или без них, но он будет открыт. Мы собираемся открыть пролив, как его называют, и, думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет - мы сможем довести дело до конца тем или иным способом. Все идет хорошо", - заявил американский лидер.

Он добавил, что США не позволят Ирану взимать плату за прохождение судов через пролив, если Тегеран это делает.

Также Трамп озвучил, что его главное цель в сделке с Ираном - это ограничение ядерного потенциала страны.

"Отсутствие ядерного оружия. Это номер один. Знаете, я думаю, что смена режима уже произошла, хотя у нас никогда не было такого... такого критерия. Никакого ядерного оружия. В этом заключается 99% сути", - ответил президент на вопрос, как для него выглядит "успешная сделка".

Кроме того, Трамп на один из вопросов сказал, что Вашингтону не нужен запасной план по Ирану, так как иранская Настя практически уничтожена.

"Запасной план не нужен. Их армия разбита, их армии больше нет. Мы уничтожили практически все. У них осталось очень мало ракет, у них очень низкие производственные мощности. Мы нанесли по ним мощный удар. Наши военные просто великолепны, они проделали потрясающую работу", - резюмировал он.