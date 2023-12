ЦАХАЛ, благодаря собаке, нашел еще одну крупную сеть туннелей ХАМАСа под Газой (видео)

Туннель был раскопан в южной части города Газа. На кадрах видно, как собака из кинологического подразделения осматривает подземные переходы.

Сеть длинной в сотни метров и включает командные пункты, складские помещения и большие зоны отдыха с электричеством, линиями связи и водоснабжением.

The IDF reveals that it has uncovered another large Hamas tunnel network in the southern part of Gaza City, publishing footage showing a dog from the Oketz canine unit scanning the underground passages. pic.twitter.com/GClOITrFOy

Туннель обнаружил ЦАХАЛ после того, как войска и саперы вступили в бой с боевиками ХАМАСа на главном объекте, принадлежащем террористической группировке, в городе Газа, недалеко от больницы аль-Кудс.

После убийства нескольких боевиков, войска бригады десантников, действующие в том же районе, обнаружили туннельные шахты, ведущих к крупной подземной сети. Они оказались многоуровневыми.

Позже их разрушили саперы. Момент попал на видео:

The tunnel was found by the IDF after troops of the Yiftah Brigade and combat engineers battled Hamas operatives at a main compound belonging to the terror group in Gaza City, near al-Quds Hospital.



The IDF says the soldiers killed several Hamas gunmen during the fighting, and… pic.twitter.com/jlEGUSW7vU