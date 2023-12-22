ua en ru
Пт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армия Израиля уничтожила главные туннели ХАМАС в Газе

Сектор Газа, Пятница 22 декабря 2023 09:24
UA EN RU
Армия Израиля уничтожила главные туннели ХАМАС в Газе Фото: ЦАХАЛ уничтожил главные туннели ХАМАС в Секторе Газа (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

ЦАХАЛ заявил об уничтожении главной сети тоннелей ХАМАС. Она размещалась под площадью Палестины в престижном районе города Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

"По словам военных, самые высокие чиновники ХАМАС скрывались под землей в этой сети тоннелей, когда террористическая группировка начала атаку на юге Израиля 7 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подземная сеть соединяла дома, офисы и квартиры-тайники высокопоставленных чиновников ХАМАС, в том числе лидера военного крыла террористической группировки Мухаммеда Дейфа и его высшего чиновника в Газе Яхьи Синвара.

В ЦАХАЛ следили за тоннелями в течение последних дней после предварительной разведки. Их разрушение осуществляли элитное боевое инженерное подразделение "Яхалом" и 401-я бронетанковая бригада.

Представители Армии обороны Израиля провели для СМИ экскурсию по площади Палестины и входам в тоннеле.

"Площадь лежит в престижном районе Рималь в городе Газа, который до войны считался центром властной элиты анклава, где жили чиновники правящей сектором террористической группировки", - отмечается в публикации.

Как рассказали военнослужащие ЦАХАЛ журналистам, под престижным коммерческим районом, где проживали самые высокие должностные лица ХАМАС со своими семьями, на самом деле кроется целая сеть тоннелей. Там они скрывались 7 октября, когда группа атаковала юг Израиля.

В сообщении отмечают, что в жилых помещениях, оборудованных туннелями, были найдены запасы пищи и воды. Израильские военные описали этот комплекс как "подземный город террора", соединенный с другими важными объектами подземной инфраструктуры в секторе Газа.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября боевики палестинского движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали, похищали и пытали военных и мирных людей, а также ракетами обстреливали города страны. В ответ Тель-Авив объявил о начале в Секторе Газа наземной операции "Железные мечи".

В конце ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Перемирие длилось до 1 декабря и было сорвано из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком неделю. Тель-Авив предложил освободить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Однако, в свою очередь, ХАМАС отклонил предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю для обмена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Как выглядит многоэтажка в Соломенском районе Киева после атаки (фото, видео)
Как выглядит многоэтажка в Соломенском районе Киева после атаки (фото, видео)
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ