Израильские военные обнаружили туннели и оружие в домах лидеров ХАМАСа

Израильские военные совершили налет на офис командира одного из батальонов ХАМАСа и на дома нескольких высокопоставленных командиров, включая лидера террористической группировки в Газе Яхью Синвара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Командир 7-й бронетанковой бригады полковник Элад Цури говорит, что его войска ведут бои с ХАМАСом в районе Хан-Юниса. По его словам, бригада также достигла главной площади в Бани-Сухейле, на окраине Хан-Юниса.

В ходе операций военнослужащие бригады уничтожили "множество террористов", в том числе в результате танкового обстрела. Кроме того, военнослужащие обнаружили около 30 туннельных шахт, поразили десятки пусковых площадок противотанковых ракет и наблюдательных пунктов, а также захватили оружие, используемое боевиками ХАМАСа, и материалы разведки.

"Мы нашли оружие, туннели в домах высокопоставленных чиновников ХАМАС. Мы видим здесь множество тоннельных шахт, по-прежнему сталкиваясь с врагом, но получая оперативный контроль над районом", - заявил Цури.

По данным ЦАХАЛа, наряду с офисами командира батальона Хан-Юнис и домами высокопоставленных командиров ХАМАСа, войска также совершили рейд на аванпост, принадлежащий батальону террористической группировки Дейр-эль-Балах, и захватили разведывательные материалы.

В ходе другого рейда войска захватили оружие и оборудование в доме одного из членов элитных сил ХАМАСа "Нухба".

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАС в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушений условий перемирия со стороны ХАМАС.

14 декабря в Белом доме заявили, что хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.

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