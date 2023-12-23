ЦАХАЛ, завдяки собаці, знайшов ще одну велику мережу тунелів ХАМАС під Газою (відео)
Армія оборони Ізраїлю повідомила про виявлення ще однієї великої мережі тунелів бойовиків ХАМАСу. Момент знаходження потрапив на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Тунель розкопали в південній частині міста Газа. На кадрах видно, як собака із кінологічного підрозділу оглядає підземні переходи.
Мережа довга в сотні метрів і включає командні пункти, складські приміщення та великі зони відпочинку з електрикою, лініями зв'язку та водопостачанням.
IDF показує, що це невідкрито інші великі Hamas tunnel мережу в південній частині Gaza City, публікуючи фоотажі, що показують, що pes від Oketz canine unit scanning underground passages. pic.twitter.com/GClOITrFOy— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 22, 2023
Тунель виявив ЦАХАЛ після того, як війська та сапери розпочали бій з бойовиками ХАМАСу на головному об'єкті, що належить терористичному угрупованню, у місті Газа, неподалік лікарні аль-Кудс.
Після вбивства кількох бойовиків війська бригади десантників, що діють у тому ж районі, виявили тунельні шахти, що ведуть до великої підземної мережі. Вони виявилися багаторівневими.
Згодом їх зруйнували сапери. Момент потрапив на відео:
Тюнель був знайдений в IDF після ударів Іфіта бригади і боротьба провідників Хатських дій на головному складі, що веде до терорської групи в Gaza City, поблизу Аль-Кудс Hospital.
The IDF says the soldiers killed several Hamas gunmen during the fighting, і … pic.twitter.com/jlEGUSW7vU — Emanuel (Mannie)
Виявлення тунелів ХАМАСу Армією оборони Ізраїлю
Раніше ми писали, що ЦАХАЛ знищив головні тунелі бойовиків у Газі.
Також ми повідомляли, що Ізраїль виявив найбільший тунель бойовиків ХАМАСу. Ним користувалися бойовики для перевезення вантажів.
До слова, ізраїльські військові виявили тунелі та зброю у будинках лідерів ХАМАСу.
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