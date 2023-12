Самый большой туннель ХАМАСа. Израиль обнаружил подземную дорогу вблизи границы с Газой

Туннель для автомобилей шел по диагонали вниз на глубину 50 метров, где расширялся до относительно вместительного помещения высотой и шириной 3 метра, оснащенного электрооборудованием.

Главный военный представитель контр-адмирал Дэниел Хагари назвал полную длину тоннеля 4 км - этого достаточно, чтобы попасть в северную часть города Газа, который когда-то был центром управления ХАМАС.

"Это был самый большой тоннель, который мы нашли в Газе... предназначенный для атаки на КПП Эрез. В этот туннель были вложены миллионы долларов. На строительство этого тоннеля ушли годы... По нему могут проезжать автомобили", - сказал Хагари, не уточнив, использовался ли он ХАМАСом для атаки 7 октября.

The IDF reveals footage obtained from the Gaza Strip showing senior Hamas commander Muhammed Sinwar, the brother of Hamas leader Yahya Sinwar, in a car driving through the major tunnel revealed earlier today by the military. pic.twitter.com/PPr0jOSKSp