Самый большой туннель ХАМАСа. Израиль обнаружил подземную дорогу вблизи границы с Газой

Израильские войска обнаружили необычайно большой туннель из бетона и железных балок, предназначенный для перевозки грузов боевиков из Газы прямо к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Туннель для автомобилей шел по диагонали вниз на глубину 50 метров, где расширялся до относительно вместительного помещения высотой и шириной 3 метра, оснащенного электрооборудованием.

Главный военный представитель контр-адмирал Дэниел Хагари назвал полную длину тоннеля 4 км - этого достаточно, чтобы попасть в северную часть города Газа, который когда-то был центром управления ХАМАС.

"Это был самый большой тоннель, который мы нашли в Газе... предназначенный для атаки на КПП Эрез. В этот туннель были вложены миллионы долларов. На строительство этого тоннеля ушли годы... По нему могут проезжать автомобили", - сказал Хагари, не уточнив, использовался ли он ХАМАСом для атаки 7 октября.

The IDF reveals footage obtained from the Gaza Strip showing senior Hamas commander Muhammed Sinwar, the brother of Hamas leader Yahya Sinwar, in a car driving through the major tunnel revealed earlier today by the military. pic.twitter.com/PPr0jOSKSp — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 17, 2023

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАС в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушений условий перемирия со стороны ХАМАС.

14 декабря в Белом доме заявили, что хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.

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