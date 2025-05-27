Держат ВСУ в напряжении. На границе Черниговщины фиксируется военное присутствие РФ

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона.

"Вдоль всей границы мы фиксируем военное присутствие. То есть они держат в напряжении и сковывают наши боевые подразделения, чтобы мы не перебрасывали (подразделения - ред.) на более горячие участки фронта", - рассказал Мысник.

В то же время он отметил, что наибольшая концентрация врага по обстрелам и живой силе напротив Сумской области - в Курской области.

Спикер также добавил, что российские оккупанты имеют определенные накопления на территории Курской области и пытаются расширять зону активных боевых действий. Однако украинские военные максимально уничтожают врага и не дают им продвигаться в глубь территории Украины.