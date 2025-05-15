Россияне ведут наступление уже несколько месяцев: Зеленский назвал главное направление

Российские войска уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении на всех направлениях фронта. Больше всего усилий оккупанты прикладывают в Сумской области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции .

"Свои наступательные действия, они были начаты на всех направлениях. И главным направлением было именно Сумское направление, там действительно сосредоточено было 67 тысяч войск, мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться", - рассказал Зеленский.

Поэтому, по его словам, российские войска работают над тем, чтобы восстанавливаться и перегруппировываться.

"То есть они хотят делать это наступление. Они, если честно, наши военные формулируют это именно так, что они находятся в постоянном уже наступлении, и это уже происходит несколько месяцев", - отметил президент.