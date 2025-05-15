Россияне ведут наступление уже несколько месяцев: Зеленский назвал главное направление
Российские войска уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении на всех направлениях фронта. Больше всего усилий оккупанты прикладывают в Сумской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции.
"Свои наступательные действия, они были начаты на всех направлениях. И главным направлением было именно Сумское направление, там действительно сосредоточено было 67 тысяч войск, мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться", - рассказал Зеленский.
Поэтому, по его словам, российские войска работают над тем, чтобы восстанавливаться и перегруппировываться.
"То есть они хотят делать это наступление. Они, если честно, наши военные формулируют это именно так, что они находятся в постоянном уже наступлении, и это уже происходит несколько месяцев", - отметил президент.
Наступление России
Напомним, ранее представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия готовится к масштабному наступлению в Украине, вместо того, чтобы сигнализировать о готовности к мирным переговорам.
Также CNN сообщало, что записи видеонаблюдения уже несколько недель показывают украинским силам, что Россия перебрасывает значительные силы и технику на позиции всего за несколько десятков километров от линии фронта.
По данным ОТГ "Харьков", россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.
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