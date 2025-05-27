Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки, с 26 на 27 мая, россияне потеряли в боях против Украины еще 990 военных. Также ВСУ уничтожили 17 артсистем, 222 БпЛА и 64 единицы автотехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 мая 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер, на фронте на протяжении суток было зафиксировано 141 бой. Наибольшее количество штурмовых атак враг совершил на Покровском направлении, а именно - 53.

"Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка. Девять боестолкновений до сих пор продолжаются", - сообщали в Генштабе по состоянию на 22:00.

Детально со сводкой по всем направлениям - можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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