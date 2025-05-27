Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
За последние сутки, с 26 на 27 мая, россияне потеряли в боях против Украины еще 990 военных. Также ВСУ уничтожили 17 артсистем, 222 БпЛА и 64 единицы автотехники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 мая 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 982 840 (+990) человек ликвидировано;
- танков - 10 860 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 22 642 (+1) ед;
- артиллерийских систем - 28 337 (+17) ед;
- РСЗО - 1397 ед;
- средства ПВО - 1171 ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 336 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 853 (+222) ед;
- крылатых ракет - 3265 (+9) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 49 907 (+64) ед;
- специальной техники - 3902 ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, по состоянию на вчерашний вечер, на фронте на протяжении суток было зафиксировано 141 бой. Наибольшее количество штурмовых атак враг совершил на Покровском направлении, а именно - 53.
"Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка. Девять боестолкновений до сих пор продолжаются", - сообщали в Генштабе по состоянию на 22:00.
Детально со сводкой по всем направлениям - можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.