Тримають ЗСУ у напрузі. На кордоні Чернігівщини фіксується військова присутність РФ

Вздовж кордону РФ з Чернігівською областю фіксується російська військова присутність. Окупанти тримають у напрузі та сковують українські бойові підрозділи.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Вздовж всього кордону ми фіксуємо військову присутність. Тобто вони тримають у напрузі та сковують наші бойові підрозділи, щоб ми не перекидали (підрозділи - ред.) на більш гарячі ділянки фронту", - розповів Мисник.

Водночас він зазначив, що найбільша концентрація ворога по обстрілах та живій силі навпроти Сумської області - у Курській області.

Речник також додав, що російські окупанти мають певні накопичення на території Курської області та намагаються розширювати зону активних бойових дій. Проте українські військові максимально знищують ворога та не дають їм просуватися в глиб території України.