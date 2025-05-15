Россия уже начала летнее наступление, - ОТГ "Харьков"
Россия продолжает воевать, несмотря на мирную риторику. Украинские военные предупреждают: не время верить в иллюзии.
Об этом заявил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Мы видим: россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась", - сказал он.
Отвечая на вопрос, изменилось ли что-то у врага в связи с разговорами о 30-дневном перемирии, событиями в Стамбуле, переговорами, Шамшин заявил:
"Я бы не стал погружаться в то, что говорят на той стороне. Когда мы имеем дело с россиянами, надо понимать несколько вещей: Россияне в публичном пространстве всегда врут. Если не врут - то манипулируют. Если не манипулируют - то собираются врать. Мы должны воспринимать все их заявления именно так".
Он отметил, что разговоры о якобы участии в переговорах - всем очевидно, что это имитация. "Все видели делегацию, которую они отправили в Стамбул - это "ноунеймы". Воспринимать это серьезно не стоит", - добавил он.
По его словам, рассчитывать на перемирие в ближайшее время не стоит. "Когда россияне объявляли свои "пасхальные перемирия" или "дни победы" - затишья не было. Наоборот - штурмовые действия усиливались. Мы это видим и сейчас. Поэтому иллюзий относительно мира не стоит иметь", - сказал Шамшин.
Ранее представители украинской разведки сообщили изданию Financial Times, что Россия готовится к масштабному наступлению в Украине, вместо того, чтобы сигнализировать о готовности к мирным переговорам.
Владимир Путин направил в Стамбул группу переговорщиков, в которую входит Владимир Мединский, которой возглавлял делегацию в 2022 году.
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