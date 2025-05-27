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РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки

Вторник 27 мая 2025 08:30
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РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки Иллюстративное фото: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вдоль всей линии фронта в течение минувших суток было зафиксировано 170 боестолкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив девять ракет и 87 авиаударов, сбросив 151 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, осуществил 4586 обстрелов, в том числе 115 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3068 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Полюшкино Черниговской области;
  • Осоевка, Угроиды Сумской области;
  • Новоторецкое, Длинная Балка, Торецкое, Константиновка, Новополь Донецкой области;
  • Новогеоргиевка Днепропетровской области;
  • Малиновка, Железнодорожное, Степногорск, Каменское, Новоандреевка Запорожской области;
  • Одрадокаменка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

Пять атак вражеских войск отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска и Двуречной.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника вблизи Загрызово и в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в сторону Григорьевки.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Северском направлении наши воины остановили три атаки противника в районах Белогоровки и Верхнекаменского.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Белой Горы и Предтечино.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь и Свободное Поле.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоандреевки.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Приднепровском направлении захватчики один раз шли на позиции Сил обороны, но безуспешно, враг остановлен.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 29 управляемых авиационных бомб, совершил 228 обстрелов, восемь из них - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Гуляйпольском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.
РФ штурмует восток: Генштаб назвал направления самых горячих боев за сутки
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено/

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районах сосредоточения личного состава противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили 2 танка, боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, 222 БпЛА оперативно-тактического уровня, девять крылатых ракет и 64 единицы автомобильной техники оккупантов.

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