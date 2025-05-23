Две стратегические цели наступления: какие планы Путина в войне на 2025 год

Владимир Путин решил продолжать наступление в 2025 году и захватить больше украинской территории. Однако вряд ли эти планы реалистичны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра Путина и молчание Трампа: что Россия готовит против Украины ".

Как отмечается в материале, похоже, Владимир Путин пока убежден, что дела у его армии на фронте идут хорошо, а в войне на истощение он вполне может перестоять Украину.

По информации РБК-Украина, в 2025 году россияне планируют набрать на контрактную службу примерно 343 тысячи человек. Это пополнение, даже учитывая текущие потери оккупационной армии, позволят ей поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий как минимум до конца года. У россиян есть серьезные проблемы с бронетехникой, но они смогли повсеместно заменять ее на мотоциклы, квадроциклы и багги.

Несколько информированных источников издания в Силах обороны подтверждают: Москва уже определила приоритеты на летне-осеннюю кампанию и пока не планирует сворачивать боевые действия.

Две стратегические цели

По данным источников РБК-Украина, в течение летне-осенней наступательной кампании противник планирует сосредоточить основные усилия на выполнении двух стратегических задач.

Первая - это захват всей территории Луганской и Донецкой областей в их админграницах.

Вторая задача - формирование так называемой буферной зоны глубиной в 15-20 километров прежде всего в Сумской и Харьковской областях.

"В случае успехов на этих направлениях далее враг планирует наступательные действия с целью захвата новых территорий в Запорожской и Херсонской областях", - уточнил один из собеседников издания.

В то же время собеседники издания в Силах обороны прогнозируют, что во время летне-осенней кампании Путину не удастся существенно усилить свои позиции на поле боя. Способность России выйти на админграницы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей или полный захват одной из них до конца этого лета или даже до конца года они считают нереалистичной.