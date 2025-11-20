ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Три украинские АЭС снизили мощность после последних атак России, - МАГАТЭ

Четверг 20 ноября 2025 13:32
Три украинские АЭС снизили мощность после последних атак России, - МАГАТЭ Фото: три украинские АЭС снизили мощность после последних атак России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность 19 ноября, после того как россияне обстреляли энергетические объекты вокруг станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Четыре из девяти реакторов уменьшили мощность после атак, которые еще больше дестабилизировали электросеть.

Две из этих станций - Хмельницкая и Ровенская уменьшили производство электроэнергии в результате обстрелов в начале этого месяца.

При этом Южноукраинская вчера потеряла связь с высоковольтной линией электропередачи. АЭС сообщила об обнаружении 11 дронов в течение ночи в километре от объекта.

"Запорожская АЭС - не единственная станция, которая пострадала от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергосистему по всей Украине", - отметил Гросси на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Напомним, ранее Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции уже снижали мощность после повреждения электрической подстанции в результате атаки россиян в ночь на 17 ноября.

Блэкаут на ЗАЭС

Вчера, 19 ноября, украинские энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Высоковольтная линия АЭС длительное время была повреждена из-за обстрелов российских оккупантов.

23 сентября, "Энергоатом" сообщил о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.

Согласно заявлению компании, оккупанты намеренно не подключали станцию к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.

В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.

23 октября питание Запорожской АЭС было восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.

