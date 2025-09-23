ua en ru
На Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут: чем это грозит

Энергодар, Вторник 23 сентября 2025 18:27
На Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут: чем это грозит Иллюстративное фото: ЗАЭС была обесточена (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Запорожская атомная электростанция сегодня, 23 сентября, была полностью отключена от внешних линий электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram и "Укрэнерго" в Telegram.

"На Запорожской АЭС произошел десятый блекаут с начала оккупации станции россиянами Сегодня, 23 сентября 2025 года, в 16:56 была отключена последняя линия электропередачи, по которой Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы", - написал "Энергоатом".

В компании уточнили, что в связи с таким инцидентом станция перешла на питание от дизельных генераторов. Такой блэкаут - серьезное нарушение условий нормальной эксплуатации станции, поскольку он может привести к аварии.

В "Энергоатоме" обратили внимание, что российский контроль над ЗАЭС создает угрозу ядерной и радиационной безопасности на самом большом ядерном объекте в Европе. Поэтому станцию необходимо вернуть под контроль Украины как можно скорее.

В "Укрэнерго" также подтвердили, что на Запорожской АЭС зафиксировали блэкаут. В компании уточнили, что ремонтные работы начнутся, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, блэкаут на Запорожской АЭС также был зафиксирован 4 июля.

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, россияне ударили по линии электропередач, которая соединяет ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Запорожская АЭС Российская Федерация Укрэнерго Энергоатом Война в Украине
