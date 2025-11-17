Две украинские АЭС работают на пониженной мощности после атаки россиян

Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции снизили мощность после повреждения электрической подстанции в результате атаки россиян в ночь на 7 ноября. Эта подстанция имеет критическое значение для ядерной безопасности.

В сообщении говорится, что подстанции - это критически важные узлы в электросети Украины. Они служат объектами, где трансформируется и контролируется уровень напряжения для обеспечения надежной передачи электроэнергии.

"Для атомных электростанций они являются незаменимыми для поддержания внеплощадочных источников электроснабжения, обеспечивающих работу систем безопасности и охлаждения, поэтому их целостность является жизненно важной для ядерной безопасности и защищенности", - отметил Гросси.

В результате удара оккупантов по электроподстанции в ночь на 7 ноября Хмельницкая и Ровенская АЭС были отключены от одной из двух линий электропередачи напряжением 750 кВ. Также было уменьшено производство электроэнергии на некоторых реакторах после приказа оператора энергосистемы.

Несмотря на то, что сейчас одна из пораженных линий уже восстановлена, другая до сих пор не эксплуатируется. Три реактора работают с ограниченной мощностью.