Три года в тупике. Что с делом о катастрофе МАУ и как пытаются наказать Иран

Сегодня, 8 января 2023 года, третья годовщина катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране. До сих пор семьи погибших не получили компенсации, а официальный Тегеран пытается избежать ответственности.

О том, что происходит в деле о катастрофе МАУ и как пытаются наказать Иран, - в материале РБК-Украина .

Главные факты

катастрофа украинского самолета произошла утром 8 января 2020 года

рейс PS-752 набирал высоту после вылета из аэропорта Тегерана

погибли все 176 человек на борту - 167 пассажиров и 9 членов экипажа

все члены экипажа и два пассажира были гражданами Украины

Иран признал "случайный" удар по пассажирскому самолету только на четвертый день - 11 января 2020 года

официальная причина удара - якобы человеческий фактор

Сразу после катастрофы власти Ирана заявляли о том, что самолет упал якобы из-за технического дефекта, и отрицали ракетные удары. На следующий день появились спутниковые снимки запущенных двух ракет класса "земля-воздух". В итоге иранская сторона была вынуждена признать ракетный удар, но объявила, что произошла якобы непреднамеренная человеческая ошибка при выявлении летающего объекта.

Отметим, катастрофа произошла во время операции "Мученик Сулеймани". Тогда в ответ на ликвидацию в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани иранские войска наносили ракетные удары по американским объектам на территории Ирака.

Фото: обломки украинского самолета (wing.com.ua)

На борту самолета находились граждане Украины, Ирана, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции.

Расследование катастрофы

Почти сразу была исключена версия о теракте на борту, иранское правительство допустило к расследованию представителей Украины и США, а также предоставило доступ к "черным ящикам". Хотя окончательно их расшифровали лишь во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности авиации в июле 2020 года.

По данным западных спецслужб, самолет сбили ракетами системы ПВО российского производства "Тор-М1". В итоге спустя несколько дней президент Ирана Хасан Рухани признал ракетный удар по самолету МАУ, после чего власти заявили об аресте виновных.

В мае 2020 года иранская сторона возложила вину на оператора системы ПВО. По данным местного следствия, он якобы не общался с командным центром, нарушив правила действий ведения огня "без разрешения". Таким образом, настаивая на человеческом факторе, официальный Тегеране не взял международную ответственность за инцидент.

Расшифровка бортовых самописцев подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет, то есть попадание ракет. "Черные ящики" продолжали запись 19 секунд после удара первой ракетой. В течение этого времени украинский экипаж еще пытался контролировать полет и сохранить управление самолетом.

Летом 2020 прошел первый раунд переговоров с Ираном, в ходе которого Тегеран согласился выплатить необходимые компенсации. Но в августе отказался компенсировать стоимость сбитого самолета. В начале 2022 года Иран отказался от дальнейших переговоров и объявил Канаде, Швеции, Украине и Британии о выходе из диалога.

Кого привлекли к ответственности

Иранское следствие предъявило обвинения в служебной халатности, неосторожности и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей 10 лицам, среди них:

капитан Мехди Хосрави (командир ТОР М-1)

первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (оператор)

третий лейтенант Саед Ахмад Мири (оператор)

первый лейтенант Мохаммад Маджид Эслам Доост

капитан Саджад Мохаммади

майор Хамед Мабхуаи

бригадный генерал Али Акбар Сейдун

полковник Мостафа Фарати

Министерство иностранных дел выражало сомнения в том, что эти люди причастны к катастрофе, а если и имеют к ней отношение, то понесут реальное наказание. Тогдашний замминистра Евгений Енин говорил, что Иран не передал никаких деталей, проигнорировав просьбы о большей прозрачности как в техническом расследовании, так и в судебном преследовании.

Другие версии

Украинская сторона не исключает, что катастрофа МАУ стала результатом умышленного теракта и является актом агрессии против Украины. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, в январе 2020 года Иран мог использовать удар по самолету, чтобы положить военной эскалации с США.

Эту версию подкрепило решение Верховного суда канадской провинции Онтарио. В нем говорится о том, что ракетный удар со стороны Ирана был намеренным, а военные знали, что цель - именно пассажирский самолет.

Тем не менее официальная судебно-медицинская экспертиза в Канаде не нашла подтверждений, что самолет был сбит намеренно.

"Принимая во внимание совокупность доступной информации, судебно-медицинская команда пришла к выводу, что ряд поступков и бездействия иранской гражданской и военной власти привел к опасной ситуации, при которой ранее определенные риски были недооценены и не учтены", - говорится в отчете.

Что дальше

Поскольку процесс по катастрофе МАУ фактически стоит на месте, в конце прошлого года Украина, Канада, Швеция и Великобритания решили его активизировать и потребовали от Ирана согласиться на арбитраж в соответствии со ст. 14 Конвенции с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, от 1971 года.

Фото: Украина требует от Ирана согласиться на арбитраж (wikipedia.org/Mehr News Agency)

Согласно этой Конвенции, страны-участницы имеют международно-правовые обязательства по экстрадиции лиц, подозреваемых в преступлениях против гражданской авиации. Страна, которая взяла под стражу преступника, обязана немедленно провести расследование и сообщить результаты заинтересованным сторонам.

Любой спор между двумя или более странами, который не может быть урегулирован путем переговоров, должен передаваться в арбитраж. Если же в течение 6 месяцев стороны не смогут договориться о независимом арбитраже, то за дело может взяться Международный суд ООН.

Отметим, данная Конвенция касается только вопроса уголовного преследования виновных в катастрофе. Предположительно, на этом треке Украина может заручиться сильной позицией, поскольку представитель ООН еще в феврале 2021 года заявлял о том, что Иран намеренно скрывает обстоятельства инцидента с самолетом МАУ.

Хотя данная процедуру не позволит установить ответственность Ирана как государства непосредственно за катастрофу, и, соответственно, не откроет путь к компенсациям. В отличие от обращения в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Поэтому следующим логическим шагом должно стать обращение в этот орган, который имеет право рассматривать нарушения положений Чикагской конвенции 1944 года. В том числе статьи 3bis о запрете применять оружие по гражданским самолетам. Если здесь будет выигран процесс против Ирана, то Украина получит право на компенсации за гибель своих граждан и сам самолет.

Кроме того, летом 2022 года авиакомпания подала свой иск в Верховный суд канадского Онтарио. Ответчиками в деле указаны власти Ирана и Корпус стражей исламской революции. Иск содержит требование компенсаций от Ирана.

Украина не доверяет Ирану

Российское вторжение в Украину косвенно осложняет процесс. В том числе потому, что Иран является чуть ли ни единственным союзником Москвы, который поставляет вооружения, в частности, беспилотники для ударов по украинской энергетики. В таких условиях надеяться на возобновление даже по сути бесперспективного диалога между Киевом и Тегераном не приходится.

Президент Владимир Зеленский в октябре заявил, что не доверяет руководству Ирана, которое отрицало поставки дронов-камикадзе. И приводил в пример кейс с самолетом МАУ.

"Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но впоследствии был вынужден ее признать. Но заявил, что это была случайность. Но кроме извинений они не сделали ничего. Они сказали, что будут компенсации семьям, поддержка семей, потерявших своих близких. Они говорили это на уровне лидера. И что они сделали? Они не сделали ничего, ноль, они ничем не помогли", - говорил он в интервью для канадских телеканалов CTV и CBC.