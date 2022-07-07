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МАУ подала в суд на Іран за збитий над Тегераном літак

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Київ, Четвер 07 липня 2022 09:59
МАУ подала в суд на Іран за збитий над Тегераном літак Фото: МАУ подала в суд на Іран за збитий над Тегераном літак (wing.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) подала позов проти Ірану за збитий пасажирський літак над Тегераном. Корпусом вартових ісламської революції збили український літак у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Позов проти Ірану був поданий до суду в Онтаріо (Канада) в січні цього року. У ньому Іран і Корпус вартових ісламської революції вказані двома відповідачами.

Позов містить вимоги компенсації від Ірану.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Літак був вражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, в тому числі громадяни України.

Катастрофа стала найбільшою за кількістю загиблих за всю історію української авіації і першою в історії авіакомпанії МАУ. Також вона увійшла до числа 50 найбільших катастроф в історії авіації.

Раніше повідомлялося, що Україна і Канада будуть разом домагатися виплат рідним загиблих у катастрофі літака МАУ.

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Міжнародні авіалінії України Іран Авиакатастрофа
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