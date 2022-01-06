ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Іран відмовився від переговорів щодо катастрофи МАУ. Постраждалі країни відреагували

Новость на русском →
Київ, Четвер 06 січня 2022 16:26
Іран відмовився від переговорів щодо катастрофи МАУ. Постраждалі країни відреагували Фото: Іран відмовився вести переговори про катастрофу МАУ (wing.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Іран заявив Канаді, Швеції, Україні та Британії, що відмовляється вести переговори щодо катастрофи літака МАУ біля Тегерану. Країни, які входять до Міжнародної групи, планують піти іншими шляхами вирішення цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Міжнародної групи, яку опублікувало Міністерство закордонних справ України.

Міжнародна група запропонувала Ірану сісти за стіл переговорів 5 січня 2022 року, але той однозначно відмовився від переговорів з постраждалими країнами.

"Група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними. Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права", - йдеться в заяві.

Як зазначили в Міжнародній групі, постраждалі країни готові притягнути Іран до відповідальності за катастрофу МАУ, а також за бездіяльність щодо винуватців.

"Зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права", - наголошується в заяві.

Два роки тому, 8 січня 2020 року, іранські військові збили український пасажирський літак компанії МАУ в небі над Тегераном. За офіційною версією Ірану, постріл стався через збій в роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. Жертвами стали 176 осіб.

Нагадаємо, до цього в Офісі генпрокурора України звинувачували Іран у приховуванні інформації про катастрофу МАУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Міжнародні авіалінії України Тегеран Авиакатастрофа
NEWS
Які тарифи зміняться в січні: скільки будемо платити за газ, світло, тепло і воду
Які тарифи зміняться в січні: скільки будемо платити за газ, світло, тепло і воду
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані