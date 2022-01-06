Іран відмовився від переговорів щодо катастрофи МАУ. Постраждалі країни відреагували

Іран заявив Канаді, Швеції, Україні та Британії, що відмовляється вести переговори щодо катастрофи літака МАУ біля Тегерану. Країни, які входять до Міжнародної групи, планують піти іншими шляхами вирішення цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Міжнародної групи, яку опублікувало Міністерство закордонних справ України.

Міжнародна група запропонувала Ірану сісти за стіл переговорів 5 січня 2022 року, але той однозначно відмовився від переговорів з постраждалими країнами.

"Група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними. Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права", - йдеться в заяві.

Як зазначили в Міжнародній групі, постраждалі країни готові притягнути Іран до відповідальності за катастрофу МАУ, а також за бездіяльність щодо винуватців.

"Зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права", - наголошується в заяві.

Два роки тому, 8 січня 2020 року, іранські військові збили український пасажирський літак компанії МАУ в небі над Тегераном. За офіційною версією Ірану, постріл стався через збій в роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. Жертвами стали 176 осіб.