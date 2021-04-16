Данілов назвав катастрофу МАУ навмисною атакою Ірану
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що катастрофа літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") була навмисною атакою Ірану. Ця катастрофа зупинила ескалацію конфлікту Ірану і США.
Про це він заявив в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail.
На його думку, Іран міг навмисно збити український літак, щоб покласти кінець військової ескалації з США. Катастрофа сталася тієї ж ночі, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.
"Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, і вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, - досить дивує, ввічливо кажучи", - зазначив Данілов.
Він також не вірить, що катастрофа була випадковою.
"Це було навмисно. Це була свідома атака", - підкреслив він.
При цьому видання відзначає, що влада Канади не підтримує позицію України, хоча і незадоволена версією Ірану про людський фактор.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран у справі про катастрофу літака МАУ пред'явив звинувачення 10 посадовим особам. Їх справи розглядаються у судах, але невідомо, хто саме ці люди.
Київ вважає, що Тегеран проводить непрозоре розслідування та має намір приховати справжні причини катастрофи. У зв'язку з цим Україна хоче "створити проблеми" для Ірану.
Іранська армія збила літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Український літак нібито було випадково визначено як "ворожу ціль". В результаті загинули 176 осіб.