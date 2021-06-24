Катастрофа МАУ: експертиза не підтвердила умисне знищення літака Тегераном, - ЗМІ

Офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака МАУ, проведена в Канаді, нібито не виявила підтверджень, що літак було збито навмисно. Трагедія сталась 8 січня 2020 року.

Водночас вказується, що Іран не надав достовірного пояснення, чому і як його військові збили літак.

“Беручи до уваги сукупність доступної інформації, судово-медична команда дійшла висновку, що низка вчинків і бездіяльності іранської цивільної та військової влади призвела до небезпечної ситуації, під час якої раніше визначені ризики були недооцінені й не враховані”, - йдеться у звіті.

Зазначається, що цей звіт дає Канаді можливість запровадження санкцій проти Ірану:.

“Цивільна та військова влада Ірану своїми діями та бездіяльністю безпосередньо наразили рейс PS752 та інші цивільні літаки на небезпеку, створивши умови, в яких оператор бойової системи мав змогу запустити ракети, не спромігшись вжити адекватні запобіжні заходи для зменшення цього високого ризику”.

Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті загинули 176 осіб.

На сьогодні у справі про катастрофу в Ірані проходять 10 осіб, але Київ впевнений, що Тегеран знайшов "цапів відбувайлів".