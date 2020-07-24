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Єнін: розшифровка самописців підтвердила втручання в роботу літака МАУ

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 12:58
Єнін: розшифровка самописців підтвердила втручання в роботу літака МАУ
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Переговори з Іраном про компенсації можуть початися наступного тижня

Розшифровка "чорних ящиків" збитого літака МАУ підтвердила незаконне втручання в роботу пасажирського лайнера. Бортові самописці успішно зчитано та розшифровано.

Про це у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Зокрема, Єнін висловив подяку міжнародним партнерам, задіяним у розшифровки самописців.

"Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів наступного тижня", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції закінчили розшифровку даних з двох "чорних скриньок" літака МАУ, а фахівці провели технічний аналіз самописців за 4 дні.

До цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив Іран у затягуванні розшифровки "чорних скриньок" і заявив, що Київ був готовий прийняти екстрені заходи.

Катастрофа літака МАУ під Тегераном сталася 8 січня 2020 року. Іранські засоби ППО випустили ракети по українському літаку, в результаті загинуло 176 осіб. Спочатку Тегеран заявляв про технічні причини авіакатастрофи, але через кілька днів підтвердив ракетний удар.

Катастрофа стала найбільшою за кількістю загиблих за всю історію української авіації і першою в історії авіакомпанії МАУ. Також вона увійшла до числа 50 найбільших катастроф в історії авіації.

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