ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)

Украина, Четверг 02 октября 2025 15:53
UA EN RU
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео) Иллюстративное фото: Украина и Россия обменялись военнопленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия в четверг, 2 октября, провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. 183 - рядовые, сержанты, 2 - офицеры", - написал глава государства.

Фото: Украина вернула домой 185 защитников (t.me/V_Zelenskiy_official)

Он уточнил, что речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них было в плену с 2022 года.

Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.

Президент пообещал, что всем возвращенным украинцам предоставят необходимую помощь.

"С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Каждый день над этим работаем", - обратил внимание Зеленский.

Детали от Коордштаба

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что часть пленных удалось вернуть в соответствии со стамбульскими договоренностями, еще часть - в рамках очередного, 69-го обмена.

Освобожденные воины защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Домой, в частности, возвращаются нацгвардейцы, которые защищали Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения россиян.

Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему - 59 лет.

Новость дополняется…

Анонс нового обмена

Напомним, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готовит новый обмен военнопленными с Россией.

По его словам, в результате обмена планируется вернуть домой еще 1000 украинцев, которые находятся в российском плену.

Зеленский утверждал, что секретарь СНБО Рустем Умеров говорил о таком обмене с помощником российского диктатора Владимиром Мединским.

Стоит заметить, что последний обмен пленными между Украиной и Россией прошел 24 августа, в День Независимости Украины. По словам президента Зеленского, большинство из тех, кого удалось вернуть, находились в плену с 2022 года.

Точное количество защитников, которые вернулись домой, глава государства не назвал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Российская Федерация Обмен пленными Война в Украине
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным