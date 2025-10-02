Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. 183 - рядовые, сержанты, 2 - офицеры", - написал глава государства.

Фото: Украина вернула домой 185 защитников (t.me/V_Zelenskiy_official)

Он уточнил, что речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них было в плену с 2022 года.

Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.

Президент пообещал, что всем возвращенным украинцам предоставят необходимую помощь.

"С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Каждый день над этим работаем", - обратил внимание Зеленский.

Детали от Коордштаба

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что часть пленных удалось вернуть в соответствии со стамбульскими договоренностями, еще часть - в рамках очередного, 69-го обмена.



Освобожденные воины защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Домой, в частности, возвращаются нацгвардейцы, которые защищали Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения россиян.

Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему - 59 лет.

Новость дополняется…