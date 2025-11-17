Три атаки за сутки: в Польше зафиксировали еще одну диверсию на маршруте помощи Украине

Правительство Польши сообщило о новых актах диверсии на ключевой железнодорожной линии "Варшава-Люблин", по которой также транспортируют вооружение для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzecz Pospolita.
В частности, в воскресенье в селе Мика (Гарволинский уезд, Мазовецкое воеводство) было обнаружено повреждение пути в результате взрыва, а в течение суток зафиксировано еще два подозрительных инцидента.
В понедельник место происшествия посетили премьер-министр Польши Дональд Туск, глава МВД Марцин Кервинский, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк и руководство полиции. На специальной пресс-конференции правительство объявило о масштабной операции по установлению исполнителей и заказчиков диверсий.
Туск подтвердил, что взрывное устройство повредило колею на маршруте "Варшава-Люблин".
"Нет сомнений, что мы имеем дело с актом диверсии. Взрыв, вероятнее всего, был направлен на подрыв поезда, который движется по маршруту, используемому и для транспортировки вооружения на Украину", - заявил Туск.
Он добавил, что трагедии удалось избежать, но ситуация "чрезвычайно серьезная".
Министр внутренних дел Марцин Кервинский сообщил, что в воскресенье вечером зафиксировали два новых случая:
Службы пока квалифицируют эти инциденты как "очень вероятные акты диверсии", но проверка продолжается. По словам Кервинского, на месте событий собран большой объем доказательных материалов - видеозаписи с камер и другие вещественные доказательства, которые должны помочь в идентификации причастных.
Спецслужбы, полиция, прокуратура и спецкоординаторы работают в полном взаимодействии. Генеральный прокурор уже создал совместную следственную группу.
Как пишет издание, местные жители сообщили о громком взрыве в субботу вечером, но ночной осмотр не выявил повреждений. Утром в воскресенье машинист поезда первым увидел провал в пути.
Премьер Дональд Туск позже подтвердил, что пути на маршруте Варшава-Люблин, по которым поступает помощь Украине, были разрушены в результате подрыва. В "Укрзализныце" уточнили: по информации польской стороны, на этом участке сработало взрывное устройство, повлекшее повреждение полотна.
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, ведущих к украинской границе, чтобы исключить повторение инцидентов.