Три атаки за сутки: в Польше зафиксировали еще одну диверсию на маршруте помощи Украине

В частности, в воскресенье в селе Мика (Гарволинский уезд, Мазовецкое воеводство) было обнаружено повреждение пути в результате взрыва, а в течение суток зафиксировано еще два подозрительных инцидента.

В понедельник место происшествия посетили премьер-министр Польши Дональд Туск, глава МВД Марцин Кервинский, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк и руководство полиции. На специальной пресс-конференции правительство объявило о масштабной операции по установлению исполнителей и заказчиков диверсий.

Туск подтвердил, что взрывное устройство повредило колею на маршруте "Варшава-Люблин".

"Нет сомнений, что мы имеем дело с актом диверсии. Взрыв, вероятнее всего, был направлен на подрыв поезда, который движется по маршруту, используемому и для транспортировки вооружения на Украину", - заявил Туск.

Он добавил, что трагедии удалось избежать, но ситуация "чрезвычайно серьезная".

Еще два инцидента на той же линии

Министр внутренних дел Марцин Кервинский сообщил, что в воскресенье вечером зафиксировали два новых случая:

повреждение энерготракции на участке около 60 метров;

металлическую скобу на путях, которую уже перерезали поезда, проезжавшие по этому маршруту.

Службы пока квалифицируют эти инциденты как "очень вероятные акты диверсии", но проверка продолжается. По словам Кервинского, на месте событий собран большой объем доказательных материалов - видеозаписи с камер и другие вещественные доказательства, которые должны помочь в идентификации причастных.

Спецслужбы, полиция, прокуратура и спецкоординаторы работают в полном взаимодействии. Генеральный прокурор уже создал совместную следственную группу.

Как пишет издание, местные жители сообщили о громком взрыве в субботу вечером, но ночной осмотр не выявил повреждений. Утром в воскресенье машинист поезда первым увидел провал в пути.