Три атаки за добу: у Польщі зафіксували ще одну диверсію на маршруті допомоги Україні

Уряд Польщі повідомив про нові акти диверсії на ключовій залізничній лінії "Варшава-Люблін", якою також транспортують озброєння для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzecz Pospolita.
Зокрема, у неділю в селі Міка (Гарволінський повіт, Мазовецьке воєводство) було виявлено пошкодження колії внаслідок вибуху, а впродовж доби зафіксовано ще два підозрілих інциденти.
У понеділок місце події відвідали премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, глава МВС Марцін Кєрвінський, міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк та керівництво поліції. На спеціальній пресконференції уряд оголосив про масштабну операцію для встановлення виконавців і замовників диверсій.
Туск підтвердив, що вибуховий пристрій пошкодив колію на маршруті "Варшава–Люблін".
"Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом диверсії. Вибух, найімовірніше, був спрямований на підірвання поїзда, який рухається маршрутом, що використовується і для транспортування озброєння на Україну", - заявив Туск.
Він додав, що трагедії вдалося уникнути, але ситуація "надзвичайно серйозна".
Міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський повідомив, що в неділю ввечері зафіксували два нові випадки:
Служби поки кваліфікують ці інциденти як "дуже ймовірні акти диверсії", але перевірка триває. За словами Кєрвінського, на місці подій зібрано великий обсяг доказових матеріалів - відеозаписи з камер та інші речові докази, що мають допомогти в ідентифікації причетних.
Спецслужби, поліція, прокуратура та спецкоординатори працюють у повній взаємодії. Генеральний прокурор вже створив спільну слідчу групу.
Як пише видання, місцеві мешканці повідомили про гучний вибух у суботу ввечері, але нічний огляд не виявив пошкоджень. Уранці в неділю машиніст поїзда першим побачив провал у колії.
Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до українського кордону, аби унеможливити повторення інцидентів.