Три атаки за добу: у Польщі зафіксували ще одну диверсію на маршруті допомоги Україні

Зокрема, у неділю в селі Міка (Гарволінський повіт, Мазовецьке воєводство) було виявлено пошкодження колії внаслідок вибуху, а впродовж доби зафіксовано ще два підозрілих інциденти.

У понеділок місце події відвідали премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, глава МВС Марцін Кєрвінський, міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк та керівництво поліції. На спеціальній пресконференції уряд оголосив про масштабну операцію для встановлення виконавців і замовників диверсій.

Туск підтвердив, що вибуховий пристрій пошкодив колію на маршруті "Варшава–Люблін".

"Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом диверсії. Вибух, найімовірніше, був спрямований на підірвання поїзда, який рухається маршрутом, що використовується і для транспортування озброєння на Україну", - заявив Туск.

Він додав, що трагедії вдалося уникнути, але ситуація "надзвичайно серйозна".

Ще два інциденти на тій самій лінії

Міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський повідомив, що в неділю ввечері зафіксували два нові випадки:

пошкодження енерготракції на ділянці близько 60 метрів;

металеву скобу на коліях, яку вже перерізали поїзди, що проїжджали цим маршрутом.

Служби поки кваліфікують ці інциденти як "дуже ймовірні акти диверсії", але перевірка триває. За словами Кєрвінського, на місці подій зібрано великий обсяг доказових матеріалів - відеозаписи з камер та інші речові докази, що мають допомогти в ідентифікації причетних.

Спецслужби, поліція, прокуратура та спецкоординатори працюють у повній взаємодії. Генеральний прокурор вже створив спільну слідчу групу.

Як пише видання, місцеві мешканці повідомили про гучний вибух у суботу ввечері, але нічний огляд не виявив пошкоджень. Уранці в неділю машиніст поїзда першим побачив провал у колії.