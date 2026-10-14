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Новый курс для рек: как кластерная модель способна возродить флот и логистику Украины

12:31 14.10.2026 Ср
5 мин
aimg Сергей Гурский
Новый курс для рек: как кластерная модель способна возродить флот и логистику Украины Что поможет Украине вернуть статус сильного речного государства? (фото: udp.one)
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Украинский речной флот страдает от устаревших судов и простоя верфей, что в условиях войны критически тормозит потенциал Днепра и Дуная. В своей колонке для РБК-Украина Сергей Гурский объясняет, как объединение судоходства, науки и инфраструктуры в единый кластер позволит возродить логистику страны.

Новый курс для украинских рек

Каждый грузовик с зерном или металлом, который сегодня разбивает украинские трассы, или перегруженный железнодорожный поезд могли бы уступить место водному пути. Реки Днепр и Дунай – это природные транспортные супермагистрали, по которым можно перевозить огромные объемы грузов дешевле, безопаснее и без ущерба для дорог.

Однако речной транспорт в Украине годами остается заложником замкнутого круга: суда стареют, заводы стоят без заказов, а бизнес боится рисковать. Тем более в нынешних военных реалиях, когда порты большой Одессы практически закрыты, альтернативным путем, как и в 2022-2023 годах, вновь стал Дунай.

Но как сделать устойчивое развитие внутреннего водного транспорта без ситуативного, когда вспоминают об альтернативе только в критический момент и как разорвать этот круг?

Ответ прост: отрасли нужно не точечное или ситуативное решение, а объединение в единый слаженный кулак – транспортный судостроительный кластер для внутренних водных путей.

Как оживить украинские реки во время войны: почему спасение нашего флота — в общей игре, а не в одиночку

Сейчас судовладелец, покупая судно, оказывается в изоляции: в условиях разорванных цепей снабжения ему приходится самостоятельно решать вопросы ремонта, искать судоремонтные мощности и искать окна в портах. Малейшая авария или повреждение – и борт замирает у причала на неопределенный срок, вымывая средства из бизнеса.

Верфи в это время стоят без контрактов, ценные кадры теряются, а научные разработки остаются кабинетной теорией, оторванной от реального судоходства.

Эта распыленность дорого стоит экономике. Каждый играет сам за себя: судовладельцы по отдельности, верфи по отдельности, порты по отдельности. Кластерный подход ломает эту устаревшую схему . Его главная идея проста: превратить разрозненные компании в единую команду. Заказчик, судостроитель, капитан, ремонтник и ученый должны сесть за один стол еще до того, как первый лист металла пойдет на раскройку.

Что такое кластер простым языком: представьте себе оркестр, где каждый инструмент звучит в такт, вместо того чтобы перекрикивать соседа. Речной кластер – это именно такой ансамбль из четырех ключевых сил.

Предлагаемая структура охватывает все звенья создания добавленной стоимости на реке:

  1. Ядро кластера: судоходные компании, верфи, судоремонтные заводы, операторы портовых терминалов и сервисные базы.
  2. Производственно-технологический сектор: производители судовых энергетических установок, металлоконструкций, радионавигационного оборудования, систем автоматики и средств связи. Речь идет о расширении локализации и заказов для отечественных заводов.
  3. Научно-инновационный сектор: университеты и профильные исследовательские центры, занимающиеся гидродинамикой, альтернативными видами горючего, цифровыми системами управления, цифровыми двойниками и экологической безопасностью.
  4. Инфраструктурный сектор: модернизация причалов, ремонт шлюзов, поддержка навигационного оборудования, поддержка и обновление глубин и развитие перегрузочных комплексов.

Строительство нового флота должно идти синхронно с развитием речных путей, в противном случае современные суда не смогут реализовать свой технический потенциал.

Одним из ключевых преимуществ кластера является управление полным жизненным циклом флота : обоснование потребности – проектирование – построение – введение в действие – эксплуатация – сервис – модернизация – утилизация. Технологической основой взаимодействия должна стать единая цифровая платформа. Она будет содержать:

  • электронный реестр флота с данными о фактическом техническом состоянии;
  • алгоритмы предиктивного ремонта, предупреждающие аварии до их возникновения;
  • модули учета расхода топлива и аналитики эффективности рейсов;
  • автоматизированное управление снабжением запчастей.

Практический пример: данные о регулярных отказах конкретного узла одновременно становятся доступными судоремонтному предприятию для быстрой замены и конструкторскому бюро – для корректировки чертежей будущих серий судов.

Для работы нового флота требуются современные специалисты: не только штурманы и механики, но и инженеры систем автоматики, аналитики логистики и специалисты по энергоменеджменту.

Кластер предусматривает ставку на дуальное образование, где студенты совмещают теоретические занятия в аудиториях с практической работой непосредственно на верфях, терминалах или судах.

Финансовым двигателем кластера должно стать государственно-частное партнерство (ГПП).

Государство формирует прозрачную регуляторную среду, обеспечивает безопасность судоходства и поддерживает инфраструктуру, тогда как частный сектор привлекает инвестиции в строительство судов.

Дополнительными инструментами должны стать программы судового лизинга, страхование инвестиционных рисков и долгосрочные контракты на строительство серийного флота.

Формирование полноценного транспортно-судостроительного кластера обеспечит ряд ощутимых эффектов :

  • снижение себестоимости перевозок благодаря уменьшению простоев на ремонтах и оптимизации расхода топлива;
  • повышение безопасности судоходства и надежности речных маршрутов;
  • стимул для промышленности: загрузка украинских судостроительных и приборостроительных заводов; увеличение доли отечественных комплектующих;
  • развитие речных регионов: создание новых рабочих мест и укрепление экспортной способности государства.

Кластерная модель – это переход от точечной выживаемости отдельных предприятий к скоординированной государственной политике, способной вернуть Украине статус сильного речного государства.

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