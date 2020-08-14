Третій день страйків в Білорусі: що зараз відбувається в країні

Фото: протести в Білорусі (twitter.com/tutby)

До страйку готуються робітники мінського метрополітену

У Білорусі третій день проходять страйки на найбільших підприємствах країни. Працівники вимагають припинити насильство з боку правоохоронців і провести нові вибори президента, більш докладно про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Работники БМЗ снова вышли на забастовку. pic.twitter.com/2oqNMvXUur — TUT.BY (@tutby) August 14, 2020

10:45 Локомотивне депо "Ліда" також страйкує.

10:42 На "Гродноазот" зібралися сотні працівників. Один з наймасштабніших страйків в країні.

Фото: страйк на "Гродноазот"

Станом на 9:30, у Білорусі страйкують гродненський завод "Хімволокно", мінський електротехнічний завод їм. В. І. Козлова, меблева фабрика "ЗОВ" в Гродно, Білоруський металургійний завод (БМЗ), БелАЕС в Островці.

Фото: страйки на підприємствах (NЕХТА)