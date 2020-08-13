БелАЗ приєднався до масового страйку в Білорусі

Фото: страйк на БелАЗі (tut.by)

Працівники заводу вимагають провести чесні вибори президента

На тлі протестів у Білорусі до масового страйку приєднався БелАЗ (Білоруський автомобільний завод). Співробітники вийшли з вимогою проведення чесних виборів.

Про це повідомляє місцевий ресурс tut.by.

Повідомляється, о 12:00 співробітники заводу вийшли до центральної прохідної, вони намагаються домогтися зустрічі з керівництвом підприємства, щоб через нього виступити з вимогою провести чесні вибори президента Білорусі.

Фото: страйк на БелАЗі (tut.by)

За оцінками порталу, роботу призупинили кілька сотень працівників БілАЗа, до самого заводу також прийшли жителі Жодіно, які скандують "Влада з народом", "БелАЗ, спасибі". На іншій стороні дороги люди шикуються в ланцюг, а автомобілісти сигналять. Міліції на місці збору людей поки немає.

Відзначимо, БелАЗ є єдиним на пострадянському просторі виробником кар'єрної техніки. На заводі працюють понад 11 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявляло, що протести в країні нібито втратили масовість.

Детальніше про ситуацію в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Час бунту: до чого приведуть протести проти Лукашенка в Білорусі".

