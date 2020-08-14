У ЄС схвалили введення санкцій проти Білорусі

Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Санкції можуть ввести в кінці серпня

Міністри закордонних справ країн-учасників Європейського союзу схвалили введення санкцій проти Білорусі. Політичне рішення було прийнято в п'ятницю, 14 серпня.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Іноземні держави ЄС погоджуються дати зелене світло санкцій проти Білорусі. Робочі групи складуть списки", - написав журналіст.

Нагадаємо, у зв'язку з масовими заворушеннями під час протестів у Білорусі за введення санкцій виступили ряд лідерів країн Європейського союзу, а також керівники органів влади ЄС.

За інформацією Reuters, Європейський союз може запровадити нові санкції проти Білорусі вже в кінці серпня.

Як повідомляло РБК-Україна, ЄС в якості заходів розглядає введення заборони на в'їзд для тих, хто несе політичну відповідальність за ситуацію в Білорусі, а також заморожування активів цих людей.

Відзначимо, в Білорусі спалахнули масові протести 9 серпня після завершення голосування на виборах президента. Люди почали виходити на вулиці міст, в той час як правоохоронці застосували силу для розгону демонстрантів. У підсумку кілька днів у багатьох містах відбувалися зіткнення між силовиками і учасниками протестів. Були затримані близько 7 тисяч осіб. Їм інкримінують участь у несанкціонованих заходах.

Докладніше про ситуацію в Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна.