Зеленський про затримання в Білорусі: наполегливо хочемо, щоб нам повернули громадян

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також прокоментував протести в Білорусі

У зв'язку із затриманням українців на протестах в Білорусі офіційний Київ домагається їх звільнення. На сьогодні відомо про трьох затриманих українців.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

"Там троє наших, на сьогоднішню статистику, іншої мене немає, затриманих українських громадян. Зараз йдуть переговори. Ми хочемо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян до України", - заявив Зеленський.

Він також прокоментував ситуацію в країні.

"Я хочу, щоб не було смертей і постраждалих, і щоб влада знайшла діалог зі своїм суспільством. Зараз ми бачимо те, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. Я б радив українцям утриматися від поїздок до Білорусі, поки не стабілізується ситуація", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС встановлює місцезнаходження затриманих українців.

На даний момент відомо про затримання волонтерів Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва, а також Оксани Aльошиної.

Правозахисні і громадські організації України виступили з відкритою заявою і вимагали від влади Білорусі звільнити українців.