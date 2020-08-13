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Затримання українських журналістів в Мінську: порушено кримінальну справу

Мінськ, Четвер 13 серпня 2020 01:36
Затримання українських журналістів в Мінську: порушено кримінальну справу
Фото: протести в Білорусі (Tyt.by)
Автор: Инна Собора

Їх підозрюють в участі в масових заворушеннях

Стосовно затриманих в Мінську українських правозахисників порушено кримінальну справу. Розслідування почали по "справі про масові заворушення в Мінську".

Про це повідомляє "Радіо Свобода Білорусь".

За словами білоруської правозахисниці Тетяни Равякі, українцям Костянтину Равуцкому і Євгену Васильєву пред'явлені підозри в кримінальній справі про масові заворушення в Мінську 10-12 серпня.

"Вони приїхали до Білорусі з правозахисної організації "Схід-SOS" в рамках місії допомоги білоруським колегам, у яких багато роботи в зв'язку з численними арештами під час протестів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ревуцького та Васильєва затримали 12 серпня в Мінську, скоріш за все, за зйомку затримання іншого чоловіка силовиками.

Незабаром Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських журналістів, повідомивши, що їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

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