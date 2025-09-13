ua en ru
Тренер "Ноттингема" перепутал Зинченко с Шевченко: курьез перед матчем АПЛ

Суббота 13 сентября 2025 11:14
UA EN RU
Тренер "Ноттингема" перепутал Зинченко с Шевченко: курьез перед матчем АПЛ Александр Зинченко (фото: instagram.com/officialnffc)
Автор: Екатерина Урсатий

Новоназначенный главный тренер "Ноттингем Форест" Анже Постекоглу допустил забавный ляп перед игрой АПЛ против "Арсенала". Во время пресс-конференции он перепутал Александра Зинченко с легендой украинского футбола Андреем Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Курьез Постекоглу на пресс-конференции

Готовясь к матчу с "Арсеналом", наставник "Фореста" комментировал кадровую ситуацию в команде. Однако вместо Зинченко, который перебрался в клуб на правах аренды, тренер упомянул имя Андрея Шевченко.

"Шевченко, конечно же, не сможет сыграть в следующем матче, потому что он арендован у "Арсенала", - сказал Постекоглу, чем вызвал волну шуток в соцсетях.

Фаны сразу же напомнили, что Шевченко давно завершил карьеру, тогда как Зинченко является ключевым игроком сборной Украины. Но возможно это на фарт для Александра.

Зинченко не сыграет против "Арсенала"

Александр Зинченко этим летом перешел в "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Арсенала" до конца сезона-2025/26. Однако в ближайшем матче против "канониров" украинец не сможет дебютировать за свою новую команду из-за условий арендного соглашения.

Ранее также сообщалось, что футболист не попал в заявку "Фореста" на Лигу Европы.

Первые слова украинца в новом клубе

По прибытии на тренировочную базу Зинченко поделился эмоциями от перехода:

"Я чувствую себя невероятно. Я должен сказать большое спасибо всем за гостеприимство. В клубе так много хороших людей, и я так счастлив. Это замечательная возможность. Я хочу помочь команде достичь своих целей и показать себе, что могу делать хорошие вещи на поле", - цитирует украинца пресс-служба "Фореста".

По словам футболиста, он готов играть на любой позиции, где его видит тренер, а также помогать молодым партнерам.

Что дальше

Сегодня, 13 сентября, Ноттингем Форест проведет матч против "Арсенала" в рамках чемпионата Англии. Дебют Зинченко за "лесников" состоится уже после этой встречи.

Ранее мы привели первые слова Александра Зинченко после перехода из "Арсенала" в "Ноттингем".

Кроме того, вам будет интересно узнать о новом тренере "Ноттингема" Ангелосе Постекоглу.

