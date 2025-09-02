ua en ru
Первые слова Зинченко после перехода в "Ноттингем": что сказал украинец фанатам (видео)

Вторник 02 сентября 2025 11:27
Первые слова Зинченко после перехода в "Ноттингем": что сказал украинец фанатам (видео) Фото: Александр Зинченко перешел в третий клуб АПЛ в своей карьере (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко впервые обратился к болельщикам после перехода из лондонского "Арсенала" в другой клуб АПЛ - "Ноттингем Форест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram "Ноттингема".

Что сказал Александр

Соответствующее видео опубликовали соцсети нового клуба украинца. В нем Зинченко сказал:

"Привет, ребята. Я очень счастлив присоединиться к "Ноттингем Форест". Жду новый сезон. Не могу дождаться, чтобы с вами увидеться. Вперед, "Форест"!"

Зинченко в АПЛ

Для Зинченко "Ноттингем" станет третьим английским клубом в карьере.

Летом 2016 года футболиста за 2,25 млн евро приобрел английский "Манчестер Сити". Первый год Зинченко провел в нидерландском ПСВ на правах аренды. Следующие же пять сезонов отыграл в рядах "горожан".

Под руководством Пепа Гвардиолы украинец получил четыре чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии и четыре Кубка английской лиги.

В 2022-м перебрался в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро, где сначала стал одним из лидеров. Но впоследствии стал терять позиции и место в составе. В сезоне-2024/25 сыграл за "канониров" 23 поединка во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.

В последний день летнего трансферного окна-2025 украинец перешел в "Ноттингем". За эту команду он будет играть до конца сезона-2025/26 на правах аренды.

Что известно о "Ноттингеме"

"Ноттингем Форест" представляет в АПЛ город Вест-Бриджфорд из графства Ноттингемшир. Основанный в 1865 году, он является одним из старейших клубов Англии.

Клуб входит в двадцатку самых успешных в истории английского футбола. Самый яркий период в истории "Форест" пришелся на эру тренера Брайана Клафа, который возглавлял команду в 1975-1993 годах.

Именно под его руководством "лесники" достигли наибольших вершин:

  • дважды выиграли Кубок европейских чемпионов (1979, 1980),
  • завоевали Суперкубок УЕФА (1979),
  • стали чемпионами Англии (1978),
  • выиграли национальный Суперкубок (1978),
  • четыре раза побеждали в Кубке футбольной лиги (1978, 1979, 1989, 1990).

После длительного периода выступлений в низших дивизионах "Ноттингем Форест" в 2022 году вернулся в АПЛ - впервые с 1999-го.

В сезоне-2024/25 клуб финишировал в АПЛ на 7-й строчке, что обеспечило ему место в основном этапе Лиги Европы-2025/26.

Ранее сообщили о срочной замене вратаря в сборной Украины перед стартом в отборе к ЧМ-2026.

Также читайте, как украинские звезды готовятся к старту в отборе ЧМ-2026.

Футбол Чемпионат Англии Арсенал Александр Зинченко
