Тренер "Ноттінгема" переплутав Зінченка з Шевченком: курйоз перед матчем АПЛ

Субота 13 вересня 2025 11:14
Тренер "Ноттінгема" переплутав Зінченка з Шевченком: курйоз перед матчем АПЛ Олександр Зінченко (фото: instagram.com/officialnffc)
Автор: Катерина Урсатій

Новопризначений головний тренер "Ноттінгем Форест" Анже Постекоглу припустився кумедного ляпу перед грою АПЛ проти "Арсенала". Під час пресконференції він переплутав Олександра Зінченка з легендою українського футболу Андрієм Шевченком.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Курйоз Постекоглу на пресконференції

Готуючись до матчу з "Арсеналом", наставник "Фореста" коментував кадрову ситуацію у команді. Однак замість Зінченка, який перебрався до клубу на правах оренди, тренер згадав ім’я Андрія Шевченка.

"Шевченко, звісно ж, не зможе зіграти в наступному матчі, бо він орендований в "Арсенала", - сказав Постекоглу, чим викликав хвилю жартів у соцмережах.

Фани одразу ж нагадали, що Шевченко давно завершив кар’єру, тоді як Зінченко є ключовим гравцем збірної України. Але можливо це на фарт для Олександра.

Зінченко не зіграє проти "Арсенала"

Олександр Зінченко цього літа перейшов до "Ноттінгем Форест" на правах оренди з "Арсенала" до кінця сезону-2025/26. Проте у найближчому матчі проти "канонірів" українець не зможе дебютувати за свою нову команду через умови орендної угоди.

Раніше також повідомлялося, що футболіст не потрапив до заявки "Фореста" на Лігу Європи.

Перші слова українця в новому клубі

Після прибуття до тренувальної бази Зінченко поділився емоціями від переходу:

"Я почуваюся неймовірно. Я маю сказати велике спасибі всім за гостинність. У клубі так багато хороших людей, і я такий щасливий. Це чудова можливість. Я хочу допомогти команді досягти своїх цілей і показати собі, що можу робити хороші речі на полі", - цитує українця пресслужба "Фореста".

За словами футболіста, він готовий грати на будь-якій позиції, де його бачить тренер, а також допомагати молодим партнерам.

Що далі

Сьогодні, 13 вересня, Ноттінгем Форест проведе матч проти "Арсенала" в рамках чемпіонату Англії. Дебют Зінченка за "лісників" відбудеться вже після цієї зустрічі.

Раніше ми навели перші слова Олександра Зінченка після переходу з "Арсенала" в "Ноттінгем".

Крім того, вам буде цікаво дізнатися про нового тренера "Ноттінгема" Ангелос Постекоглу.

