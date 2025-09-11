ua en ru
Известно, почему Зинченко остался вне Лиги Европы

Четверг 11 сентября 2025 15:20
Известно, почему Зинченко остался вне Лиги Европы Александр Зинченко (фото: Getyy Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский футболист Александр Зинченко пропустит старт Лиги Европы в составе "Ноттингем Форест" из-за ограничений УЕФА на заявку команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Украинский футболист остался вне Лиги Европы

Украинский универсальный игрок имел шанс войти в список из 25 игроков, однако УЕФА ограничила команду только 22 футболистами.

Причиной сокращения заявки стало правило, требующее включения не менее четырех воспитанников клубной академии, которые провели в ней минимум три года в возрасте от 15 до 21 года.

"Ноттингем Форест" оказался лишь один такой игрок, из-за чего заявку пришлось сократить, и Зинченко оказался вне списка.

Что известно о переходе и новом тренерском штабе

Напомним, что Зинченко присоединился к "лесникам" на правах аренды. Это уже второй новичок команды, который не попал в заявку Лиги Европы - вместе с ним исключили Омари Гатчинсона.

"Ноттингем Форест" также получил нового главного тренера, который уже возглавил команду в подготовке к еврокубкам и внутренним турнирам.

Ситуация с заявкой УЕФА станет серьезным вызовом для клуба, ведь некоторые ключевые игроки остаются вне официальных матчей Лиги Европы.

Последствия для команды и Зинченко

Отсутствие Зинченко в еврокубковой заявке означает, что он не сможет помочь команде в первых матчах группового этапа Лиги Европы.

Конечно, для украинского футболиста это возможность сконцентрироваться на матчах чемпионата Англии.

Первый матч под руководством нового наставника "Форест" проведет против лондонского "Арсенала" в субботу, 13 сентября.

Но украинец все же сохраняет шанс сыграть в Лиге Европы. Если "Ноттингем Форест" выйдет в плейоф, в феврале клуб сможет дозаявить трех футболистов. Впрочем, нет гарантии, что среди них будет место для Александра.

Ранее мы привели первые слова Александра Зинченко после перехода из "Арсенала" в "Ноттингем".

Также читайте, что нападающий сборной Украины Владислав Ванат официально стал игроком испанской "Жироны".

