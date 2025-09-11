Известно, почему Зинченко остался вне Лиги Европы
Украинский футболист Александр Зинченко пропустит старт Лиги Европы в составе "Ноттингем Форест" из-за ограничений УЕФА на заявку команд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.
Украинский футболист остался вне Лиги Европы
Украинский универсальный игрок имел шанс войти в список из 25 игроков, однако УЕФА ограничила команду только 22 футболистами.
Причиной сокращения заявки стало правило, требующее включения не менее четырех воспитанников клубной академии, которые провели в ней минимум три года в возрасте от 15 до 21 года.
"Ноттингем Форест" оказался лишь один такой игрок, из-за чего заявку пришлось сократить, и Зинченко оказался вне списка.
Что известно о переходе и новом тренерском штабе
Напомним, что Зинченко присоединился к "лесникам" на правах аренды. Это уже второй новичок команды, который не попал в заявку Лиги Европы - вместе с ним исключили Омари Гатчинсона.
"Ноттингем Форест" также получил нового главного тренера, который уже возглавил команду в подготовке к еврокубкам и внутренним турнирам.
Ситуация с заявкой УЕФА станет серьезным вызовом для клуба, ведь некоторые ключевые игроки остаются вне официальных матчей Лиги Европы.
Последствия для команды и Зинченко
Отсутствие Зинченко в еврокубковой заявке означает, что он не сможет помочь команде в первых матчах группового этапа Лиги Европы.
Конечно, для украинского футболиста это возможность сконцентрироваться на матчах чемпионата Англии.
Первый матч под руководством нового наставника "Форест" проведет против лондонского "Арсенала" в субботу, 13 сентября.
Но украинец все же сохраняет шанс сыграть в Лиге Европы. Если "Ноттингем Форест" выйдет в плейоф, в феврале клуб сможет дозаявить трех футболистов. Впрочем, нет гарантии, что среди них будет место для Александра.
