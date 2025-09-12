ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему Зинченко пропускает матч с "Арсеналом": подробности от тренера

Пятница 12 сентября 2025 11:53
UA EN RU
Почему Зинченко пропускает матч с "Арсеналом": подробности от тренера Александр Зинченко (фото: Getyy Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский полузащитник Александр Зинченко не сможет принять участие в матче четвертого тура АПЛ между "Ноттингем Форест" и лондонским "Арсеналом". Главный тренер "лесников" Анге Постекоглу рассказал, сыграет ли украинец против своего бывшего клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Почему Зинченко пропустит матч с "Арсеналом"

Главный тренер Ноттингем Форест Анге Постекоглу сообщил, что причиной отсутствия Зинченко являются условия аренды.

"У нас все игроки здоровы, за исключением Айны, у которого возникли проблемы в сборной, и мы отправили его на обследование. Зинченко играет на правах аренды из "Арсенала" и не сможет принять участие в матче", - отметил Постекоглу.

Итак, регламент АПЛ запрещает игрокам арендованных у клубов выступать против своих основных команд. Александр не сможет играть против "Арсенала", клуба, которому принадлежит его контракт до лета 2026 года.

Напомним, украинец перебрался в "Ноттингем Форест" в последний день трансферного окна на правах аренды до завершения сезона. Он еще не дебютировал за новый клуб и не сможет сыграть против своей бывшей команды.

Когда Зинченко может дебютировать за Ноттингем Форест

Первый матч за новый клуб Зинченко сможет провести 17 сентября в поединке Кубка английской лиги против "Суонси". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Матч "Ноттингем Форест" - "Арсенал" состоится 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:30.

Сейчас команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре балла после трех туров.

Настроение в команде перед важным матчем

Новоиспеченный наставник "лесников" на пресс-конференции перед игрой подчеркнул, что каждый матч Премьер-Лиги - вызов.

"Арсенал? Это будет замечательная игра. Микель Артета хорошо начал сезон. Они усилились этим летом и стали сильнее, чем в прошлом сезоне", - сказал Постекоглу.

Он также сообщил о еще одной потере для предстоящей игры - из-за травмы не сможет помочь команде Ола Айна.

Ранее мы сообщали причину, почему Зинченко остался вне Лиги Европы.

Также читайте, первые слова Александра Зинченко после перехода из "Арсенала" в "Ноттингем".

Кроме того, вам будет интересно узнать о новом тренере "Ноттингема" Ангелосе Постекоглу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Зинченко Футбол Чемпионат Англии
Новости
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России