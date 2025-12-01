Надо закончить войну достойно: Зеленский о переговорах по миру в Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина пытается закончить войну "достойно".
Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Он отметил, что сейчас особые дни, когда многое может измениться буквально каждый день.
"Вчера были переговоры в Америке. Завтра представитель президента США будет в России. Мы очень стараемся закончить эту войну, и надо закончить ее достойно", - подчеркнул лидер страны.
Переговоры Украины и США
Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. Переговоры стартовали на следующий день, 30 ноября.
Известно, что США хотят решить с Украиной споры по двум ключевым пунктам мирного плана - речь идет прежде всего о вопросах территорий и гарантии безопасности.
После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.
Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, проинформировал о результатах главу государства Владимира Зеленского. Он отметил, что в продвижении достойного мира есть значительный прогресс, а также сказал, что позиции Украины и США сблизились.
Тем временем в СМИ пишут, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф уже сегодня отправится в Москву, чтобы продолжить переговоры, но уже с российской стороной.
Сегодня, 1 декабря, Стив Уиткофф провел новую встречу с Рустемом Умеровым. Они также обсудили результаты вчерашних переговоров с Владимиром Зеленским.
Французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что только Украина может обсуждать территориальный вопрос во время переговоров по завершению войны, поскольку это ее земли.