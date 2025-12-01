ua en ru
Украина единственная, кто может вести дискуссии о территориях, потому что это ее земли, - Макрон

Франция, Понедельник 01 декабря 2025 18:03
Украина единственная, кто может вести дискуссии о территориях, потому что это ее земли, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Только Украина может обсуждать территориальный вопрос во время переговоров по завершению войны, поскольку это ее территории.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Россия не дала никаких сигналов или доказательств того, что она прекратит агрессию. Украина является единственной страной, которая может обсуждать вопрос территории, ведь это ее территория, признанная международным правом и суверенная", - подчеркнул он.

Макрон подчеркнул, что когда речь идет о гарантиях безопасности, их нельзя обсуждать или договариваться о них без участия Украины, потому что это ее территория.

Он добавил, что присутствовать должны и европейцы и все союзники коалиции решительных, поскольку они являются гарантами и речь идет также о безопасности территории ЕС.

Встреча Макрона с Зеленским и мирный план

Напомним, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Париже. В Елисейском дворце он встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Отметим, Барро назвал сегодняшний визит лидера Украины в Париж "не случайным". Он также подчеркнул, что мирные переговоры в Украине не могут состояться без участия европейцев.

В канцелярии Макрона анонсировали, что президенты обсудят ситуацию в Украине и условия достижения справедливого и продолжительного мира.

Отметим, что только вчера, 30 ноября, украинская делегация провела переговоры с США во Флориде по дальнейшему согласованию мирного плана, наработанного в Женеве, чтобы привести его к формату, который откроет путь к миру и гарантиям безопасности.

Президент Украины заявил, что на этой неделе будет много дипломатической работы, в том числе и с союзниками из Европы.

Добавим, МИД Франции заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен будет согласиться на прекращение огня. В противном случае Россию будут ждать новые санкции.

РБК-Украина ранее писало, что министр иностранных дел Франции сообщил, что Европейский Совет может принять решение относительно замороженных активов РФ уже 18 декабря. В то же время он признал, что европейцы расходятся во мнениях по этому вопросу.

