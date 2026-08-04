Нужно продержаться три дня: синоптики предупредили украинцев о жаре более +40
В ближайшие дни Украина может стать одной из самых жарких стран Европы. Однако позже синоптическая ситуация ощутимо изменится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
- Когда спадет жара: синоптик Наталка Диденко прогнозирует понижение температуры уже с 7 августа на западе, а 8-9 августа - в большинстве регионов Украины (из-за прихода более свежей воздушной массы).
- Погода в ближайшие дни: 5 и 6 августа Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы.
- К чему готовиться завтра: в среду, 5 августа, температура воздуха будет достигать +32...+39°С, местами может быть еще жарче (без осадков).
- Стихийное метеорологическое явление: во Львовской области на 5-6 августа объявлен III уровень опасности ("красный") из-за чрезвычайной жары днем - до +40...+42°С.
- Прогноз для Киева: завтра в столице будет сухо и очень жарко - до +35°С, смена погоды и дожди с грозами ожидаются вечером в пятницу, 7 августа (после чего на выходных придет свежесть).
Когда жара в Украине начнет спадать
Обращаясь к украинцам, которые не любят жару, эксперт подчеркнула, что "продержаться осталось всего три дня".
Диденко уточнила, что уже 7 августа (в пятницу) на западе, а 8-9 августа (в субботу и воскресенье) в большинстве регионов Украины "жаре прищемит хвост новая свежая воздушная масса".
"Поэтому, что такое три дня в историческом контексте?" - добавила синоптик.
К какой погоде готовиться 5 и 6 августа
"Пока что, в ближайшие три дня, Украина побудет одной из самых жарких стран Европы", - констатировала специалист.
"Температурная" ситуация по состоянию на 6 августа 2026 года (карта: facebook.com/tala.didenko)
Она уточнила, что завтра, 5 августа, максимальная температура воздуха по Украине составит +32...+39 градусов по Цельсию.
"Местами вероятно до +40 градусов", - добавила Диденко.
Осадки при этом не прогнозируются.
Прогноз погоды по Украине на 5 августа (инфографика: РБК-Украина)
Следует отметить, что более подробные прогнозы погоды на ближайшее время можно найти на страницах (в социальных сетях) областных или региональных центров гидрометеорологии.
Так, например, жителей Львовской области и города Льва уже предупредили о стихийном метеорологическом явлении.
Речь о том, что 5-6 августа днем местами может быть чрезвычайная жара - до +40...+42°С.
"III уровень опасности, красный", - констатировали синоптики.
Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении по Львовской области (инфографика: facebook.com/LvivMeteo)
Следовательно, как видим, местами жара может даже "перевалить" за отметку +40°С.
Чего ждать в ближайшее время в Киеве
В Киеве в среду, по словам Диденко, ожидается:
- сухая и очень жаркая погода;
- днем - до +35°С.
"Потом полежать морской звездой в комнате или офисе еще два дня, 6 и 7 августа", - добавила синоптик.
При этом уже вечером в пятницу (7 августа) жители и гости столицы могут "дождаться благодатного дождя с грозой".
"И в субботу, 8 августа, можно спокойно выбраться на базар или природу. Или просто наслаждаться свежестью из окон на любимом диванчике", - добавила эксперт.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
"Еще немного, еще - сильная жара. Однако неделя завершится комфортной температурой воздуха", - подытожила специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, как нынешняя жара бьет рекорды - где синоптики зафиксировали новые исторические максимумы.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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