Нужно продержаться три дня: синоптики предупредили украинцев о жаре более +40

В ближайшие дни Украина может стать одной из самых жарких стран Европы. Однако позже синоптическая ситуация ощутимо изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное: Когда спадет жара : синоптик Наталка Диденко прогнозирует понижение температуры уже с 7 августа на западе, а 8-9 августа - в большинстве регионов Украины (из-за прихода более свежей воздушной массы).

: синоптик Наталка Диденко прогнозирует понижение температуры уже с 7 августа на западе, а 8-9 августа - в большинстве регионов Украины (из-за прихода более свежей воздушной массы). Погода в ближайшие дни : 5 и 6 августа Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы.

: 5 и 6 августа Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы. К чему готовиться завтра : в среду, 5 августа, температура воздуха будет достигать +32...+39°С, местами может быть еще жарче (без осадков).

: в среду, 5 августа, температура воздуха будет достигать +32...+39°С, местами может быть еще жарче (без осадков). Стихийное метеорологическое явление : во Львовской области на 5-6 августа объявлен III уровень опасности ("красный") из-за чрезвычайной жары днем - до +40...+42°С.

: во Львовской области на 5-6 августа объявлен III уровень опасности ("красный") из-за чрезвычайной жары днем - до +40...+42°С. Прогноз для Киева: завтра в столице будет сухо и очень жарко - до +35°С, смена погоды и дожди с грозами ожидаются вечером в пятницу, 7 августа (после чего на выходных придет свежесть).

Когда жара в Украине начнет спадать

Обращаясь к украинцам, которые не любят жару, эксперт подчеркнула, что "продержаться осталось всего три дня".

Диденко уточнила, что уже 7 августа (в пятницу) на западе, а 8-9 августа (в субботу и воскресенье) в большинстве регионов Украины "жаре прищемит хвост новая свежая воздушная масса".

"Поэтому, что такое три дня в историческом контексте?" - добавила синоптик.

К какой погоде готовиться 5 и 6 августа

"Пока что, в ближайшие три дня, Украина побудет одной из самых жарких стран Европы", - констатировала специалист.

"Температурная" ситуация по состоянию на 6 августа 2026 года (карта: facebook.com/tala.didenko)

Она уточнила, что завтра, 5 августа, максимальная температура воздуха по Украине составит +32...+39 градусов по Цельсию.

"Местами вероятно до +40 градусов", - добавила Диденко.

Осадки при этом не прогнозируются.

Прогноз погоды по Украине на 5 августа (инфографика: РБК-Украина)

Следует отметить, что более подробные прогнозы погоды на ближайшее время можно найти на страницах (в социальных сетях) областных или региональных центров гидрометеорологии.

Так, например, жителей Львовской области и города Льва уже предупредили о стихийном метеорологическом явлении.

Речь о том, что 5-6 августа днем местами может быть чрезвычайная жара - до +40...+42°С.

"III уровень опасности, красный", - констатировали синоптики.

Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении по Львовской области (инфографика: facebook.com/LvivMeteo)

Следовательно, как видим, местами жара может даже "перевалить" за отметку +40°С.

Чего ждать в ближайшее время в Киеве

В Киеве в среду, по словам Диденко, ожидается:

сухая и очень жаркая погода;

днем - до +35°С.

"Потом полежать морской звездой в комнате или офисе еще два дня, 6 и 7 августа", - добавила синоптик.

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При этом уже вечером в пятницу (7 августа) жители и гости столицы могут "дождаться благодатного дождя с грозой".

"И в субботу, 8 августа, можно спокойно выбраться на базар или природу. Или просто наслаждаться свежестью из окон на любимом диванчике", - добавила эксперт.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Еще немного, еще - сильная жара. Однако неделя завершится комфортной температурой воздуха", - подытожила специалист.