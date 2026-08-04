В Киеве местами ухудшилось качество воздуха: синоптик объяснила связь с жарой

В первой половине вторника, 4 августа, в некоторых районах Киева наблюдается ухудшение качества воздуха. В Укргидрометцентре объяснили, что такая ситуация может возникать, в частности, на фоне погодных условий.

Подробнее о ситуации с качеством воздуха в столице, вероятной связи с погодой и прогнозе насчет дальнейших изменений, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Качество воздуха в столице : самые высокие показатели общего индекса качества воздуха (100) зафиксированы на правом берегу Киева - на проспекте Европейского Союза, улице Щусева и улице Туровской (из-за превышения уровня озона).

: самые высокие показатели общего индекса качества воздуха (100) зафиксированы на правом берегу Киева - на проспекте Европейского Союза, улице Щусева и улице Туровской (из-за превышения уровня озона). Оценка ситуации : в приложении "Киев Цифровой" состояние воздуха на улице Щусева оценивается как "опасное" (красный уровень).

: в приложении "Киев Цифровой" состояние воздуха на улице Щусева оценивается как "опасное" (красный уровень). Связь с погодой : ухудшение качества воздуха - "стандартная ситуация при антициклоне", когда из-за спокойной и маловетренной погоды вредные примеси накапливаются в атмосфере.

: ухудшение качества воздуха - "стандартная ситуация при антициклоне", когда из-за спокойной и маловетренной погоды вредные примеси накапливаются в атмосфере. Прогноз улучшения: текущая синоптическая ситуация и загрязнение воздуха могут удерживаться до пятницы, 7 августа (когда в столице вероятна смена погоды).

Какова ситуация с качеством воздуха в Киеве

Исходя из карты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета, самые высокие показатели общего индекса качества воздуха (100) фиксируют на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха по адресам:

проспект Европейского Союза, 64-Г;

улица Щусева, 20;

улица Туровская, 28

Все эти локации расположены на правом берегу столицы. Во всех трех - фиксируют превышение уровня озона (О3).

Данные городской системы мониторинга воздуха (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Подтверждают такую ситуацию и данные, опубликованные в приложении "Киев Цифровой".

Так, например, на улице Щусева, 20 - состояние воздуха оценивается как "опасное" (красный уровень).

Данные о состоянии воздуха из приложения "Киев Цифровой" (скриншот: РБК-Украина)

Тем временем уровень радиации в Киеве по состоянию на первую половину 4 августа - в норме.

Стоит заметить, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется обычно автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Следовательно, чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Как качество воздуха может зависеть от погоды

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина рассказала, что ухудшение качества воздуха в городе - "стандартная ситуация при антициклоне" (во время воздействия поля высокого атмосферного давления).

"То есть всегда летом или зимой, когда антициклон, спокойная погода, маловетренная... То все примеси, которые есть от источников выбросов, не рассеиваются в атмосфере, а постепенно накапливаются", - объяснила специалист.

Она уточнила, что это - "всегда так".

"Где-то не в первый день, когда антициклон. А вот как раз... у нас где-то три-четыре дня вот такая, спокойная погода. Оно (загрязнение с примесями, - Ред.) больше накапливается", - констатировала представительница УкрГМЦ.

В то же время Птуха сообщила, что конкретными измерениями насчет качества воздуха в столице или уровня загрязнения по состоянию на данный момент Укргидрометцентр не располагает.

"У нас измерений онлайн таких, именно в нашей сети - нет. То есть мы не можем утверждать, что именно там намеряли, какие там уровни. У нас только будут суточные концентрации, завтра. То есть внутри, по специальным там промежуткам", - поделилась эксперт.

Она отметила, что такие данные публикует Центральная геофизическая обсерватория.

"Но в целом, по синоптической ситуации, так можем объяснить. Если какие-то дополнительные примеси фиксируются. Но, опять же, официально утверждать, что там и как, мы не можем", - добавила специалист УкрГМЦ.

Когда ситуация с воздухом в Киеве может улучшиться

Если говорить о зависимости качества воздуха от погодных условий, то, по словам Птухи, текущая ситуация может сохраняться, "пока не будет изменения синоптической ситуации".

"Это у нас в пятницу (7 августа, - Ред.), она для Киева будет происходить", - рассказала синоптик.

Она уточнила, что тогда в столице может усилиться ветер, будут вероятны осадки. И, соответственно, "более низкие температуры".