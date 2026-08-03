Жара бьет рекорды: где в Украине синоптики зафиксировали исторические максимумы (карта)
Волна сильной жары, накрывшая Украину, установила ряд новых температурных рекордов. Дневные максимумы побили свои предыдущие исторические значения в разных локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Период: в Украине зафиксировали новые температурные максимумы в течение трех дней подряд - с 31 июля по 2 августа.
- Превышение показателей: дневные максимумы в некоторых областях побили предыдущие исторические значения для этих дат на 0,1 - 1,4°C.
- География рекордов: пиковые температуры зафиксировали в разных областных центрах на западе, севере и в центре Украины.
- Самые высокие значения: жарче всего было в Ужгороде, где температура достигла 35,5°C (1 августа) и 35,1°C (2 августа).
О каких новых температурных рекордах идет речь
Согласно информации экспертов УкрГМЦ, новые температурные рекорды в Украине были зафиксированы в течение трех дней подряд. Речь идет о периоде:
- с пятницы, 31 июля;
- по воскресенье, 2 августа.
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.
Сообщается, исходя из данных метеорологических станций, что было зафиксировано превышение показателей на 0,1 - 1,4°C.
В каких облцентрах зафиксировали новые рекорды
Исходя из обнародованной Укргидрометцентром карты (где отражены рекордные значения в областных центрах), новые температурные максимумы в течение 31 июля зафиксировали:
- в Ивано-Франковске - 32,9°C;
- во Львове - 32,7°C.
На следующий день - в субботу, 1 августа - воздух рекордно прогрелся в следующих семи городах:
- Ужгород - 35,5°C;
- Луцк - 34,8°C;
- Винница - 34,7°C;
- Ровно - 34,5°C;
- Ивано-Франковск - 34,2°C;
- Львов - 33,5°C;
- Тернополь - 33,1°C.
Тем временем в воскресенье, 2 августа, специалисты зафиксировали температурные рекорды в таких четырех облцентрах:
- Ужгород - 35,1°C;
- Винница - 34,8°C;
- Житомир - 34,3°C;
- Чернигов - 34,1°C.
Температурные рекорды в областных центрах Украины в период с 31 июля по 2 августа 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
В завершение в Украинском гидрометеорологическом центре поделились также ссылками на страницы других областных или региональных центров по гидрометеорологии в социальных сетях.
Там можно найти информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, почему вода днем (в частности в море) кажется холоднее, чем утром.
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