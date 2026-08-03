Жара бьет рекорды: где в Украине синоптики зафиксировали исторические максимумы (карта)

Волна сильной жары, накрывшая Украину, установила ряд новых температурных рекордов. Дневные максимумы побили свои предыдущие исторические значения в разных локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное: Период : в Украине зафиксировали новые температурные максимумы в течение трех дней подряд - с 31 июля по 2 августа.

: в Украине зафиксировали новые температурные максимумы в течение трех дней подряд - с 31 июля по 2 августа. Превышение показателей : дневные максимумы в некоторых областях побили предыдущие исторические значения для этих дат на 0,1 - 1,4°C.

: дневные максимумы в некоторых областях побили предыдущие исторические значения для этих дат на 0,1 - 1,4°C. География рекордов : пиковые температуры зафиксировали в разных областных центрах на западе, севере и в центре Украины.

: пиковые температуры зафиксировали в разных областных центрах на западе, севере и в центре Украины. Самые высокие значения: жарче всего было в Ужгороде, где температура достигла 35,5°C (1 августа) и 35,1°C (2 августа).

О каких новых температурных рекордах идет речь

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, новые температурные рекорды в Украине были зафиксированы в течение трех дней подряд. Речь идет о периоде:

с пятницы, 31 июля;

по воскресенье, 2 августа.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.

Сообщается, исходя из данных метеорологических станций, что было зафиксировано превышение показателей на 0,1 - 1,4°C.

В каких облцентрах зафиксировали новые рекорды

Исходя из обнародованной Укргидрометцентром карты (где отражены рекордные значения в областных центрах), новые температурные максимумы в течение 31 июля зафиксировали:

в Ивано-Франковске - 32,9°C;

во Львове - 32,7°C.

На следующий день - в субботу, 1 августа - воздух рекордно прогрелся в следующих семи городах:

Ужгород - 35,5°C;

Луцк - 34,8°C;

Винница - 34,7°C;

Ровно - 34,5°C;

Ивано-Франковск - 34,2°C;

Львов - 33,5°C;

Тернополь - 33,1°C.

Тем временем в воскресенье, 2 августа, специалисты зафиксировали температурные рекорды в таких четырех облцентрах:

Ужгород - 35,1°C;

Винница - 34,8°C;

Житомир - 34,3°C;

Чернигов - 34,1°C.

Температурные рекорды в областных центрах Украины в период с 31 июля по 2 августа 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В завершение в Украинском гидрометеорологическом центре поделились также ссылками на страницы других областных или региональных центров по гидрометеорологии в социальных сетях.

Там можно найти информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат.