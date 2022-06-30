"Транспортний безвіз" з Європою та повернення захисників Маріуполя: новини за 29 червня

З полону повернулися 140 українських військових, Україна підписала "транспортне безвіз" з Європою, НАТО офіційно визнало Росію загрозою для себе. Докладніше про те, що сталося у середу, 29 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Україна провела найбільший обмін полоненими з Росією: повернулися захисники Маріуполя

Понад 140 українських військових повернулися додому внаслідок чергового обміну військовополоненими. Зокрема, було звільнено захисників Маріуполя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українські захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 захисників "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов", - сказано в повідомленні ГУР.

Україна підписала "транспортний безвіз" з Європою: що це дає

Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Вона скасовує дозволи для українських перевізників.

Підписана угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС. Це дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні

Актуальну мапу бойових дій в Україні станом на середу, 29 червня, опублікувало Міністерство оборони Британії.

За даними карти сервісу Deepstatemap, у Дементіївці (Дергачівський район Харківської області) тривають важкі бої. Незначне просування окупантів відзначається у Ротах (Бахмутський район Донецької області). Також окупанти захопили Миронівку. Весь час окупанти намагаються штурмувати трасу "Лисичанськ-Бахмут", проте більшість спроб закінчуються фіаско.

Україна отримала грантову допомогу від США на понад 1 млрд доларів

Україна отримала перший фінансовий грант від США у розмірі 1,3 млрд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами прем'єра, це лише перший грант в рамках пакета американської фінансової допомоги у розмірі 7,5 млрд доларів.

Окрім того, країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет допомоги для України. Альянс розраховує на довгострокову перспективу співпраці.

Путін не відмовився від ідеї захоплення більшої частини України, - розвідка США

Глава РФ Володимир Путін має намір захопити більшу частину України військовим шляхом. Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс.

"Президент Росії Володимир Путін, як і раніше, хоче захопити більшу частину України", - заявила Хейнс. За її словами, через такі плани лідера РФ перспективи війни "залишаються досить похмурими".

НАТО офіційно визнало Росію загрозою для себе

Країни НАТО визначили Росію як найбільш значущу та пряму загрозу для безпеки Альянсу. Це вказано у новій стратегічній концепції, яку сьогодні ухвалили в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нову стратегію НАТО. Цей документ укладено до 2030 року.

США перекидають додаткові військові сили в Європу

США перекидають в європейські країни додаткові військові сили. Причиною цього стала агресія і погрози з боку Росії.

Заяву про розгортання сил США в Європі зробив американський лідер Джо Байден.

Британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель та цікавився відновленням аеродрому: фото і відео

Британський мільярдер та власник космічної компанії Virgin Galactic Річард Бренсон відвідав місто Гостомель Київської області. Він вивчив можливості реконструкції аеродрому "Антонов".

Народний депутат Давид Арахамія повідомив, що у Гостомелі із Бренсоном також обговорили проєкт будівництва нового літака "Мрія" та перспективи співпраці в космічній сфері. Подробиці, фото та відео – в матеріалі Styler.

Град, шквали і навіть смерчі: Україну накриє потужними погодними явищами

Погода в Україні в останній день літа буде з потужними синоптичними явищами - грозами, шквалами, блискавками, градом і навіть смерчами. В деяких областях температура вдень знизиться до +23 градусів, а в інших - все ще триватиме 35-градусна спека.

Детальніше - в матеріалі Styler.