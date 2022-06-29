Україна отримала грантову допомогу від США на понад 1 млрд доларів
Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Україна отримала перший фінансовий грант від США у розмірі 1,3 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
За словами прем'єра, це лише перший грант в рамках пакета американської фінансової допомоги у розмірі 7,5 млрд доларів.
В свою чергу міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що наступний грант від США очікується у липні.
Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні додаткової фінансової допомоги на 500 млн доларів.
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