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Україна отримала грантову допомогу від США на понад 1 млрд доларів

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Україна, Середа 29 червня 2022 22:37
Україна отримала грантову допомогу від США на понад 1 млрд доларів Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна отримала перший фінансовий грант від США у розмірі 1,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами прем'єра, це лише перший грант в рамках пакета американської фінансової допомоги у розмірі 7,5 млрд доларів.

В свою чергу міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що наступний грант від США очікується у липні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні додаткової фінансової допомоги на 500 млн доларів.

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