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Країни НАТО затвердили новий пакет допомоги Україні

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Мадрид, Середа 29 червня 2022 16:15
Країни НАТО затвердили новий пакет допомоги Україні Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет допомоги для України. Альянс розраховує на довгострокову перспективу співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Сьогодні лідери погодилися посилити нашу підтримку, підтримавши всеохоплюючий пакет допомоги Україні", - зазначив Столтенберг.

Даний пакет допомоги буде складатися з двох головних частин. Перша - це надання нелетальної допомоги в терміновому порядку. За словами генсека альянсу, мова йде про паливо, аптечки і т.п.

Також НАТО передасть Україні системи боротьби з дронами та обладнання для безпечного зв'язку.

Другий тип допомоги розрахований на тривалу співпрацю. Зокрема, Україні допоможуть відмовитися від радянської зброї і перейти на "натовське" обладнання.

Нагадаємо, що члени НАТО затвердили нову стратегію, в якій Росію офіційно визнали загрозою безпеці.

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