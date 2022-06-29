НАТО офіційно визнало Росію загрозою для себе

Країни НАТО визначили Росію як найбільш значущу та пряму загрозу для безпеки Альянсу. Це вказано у новій стратегічній концепції, яку сьогодні ухвалили в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нову стратегію НАТО.

Цей документ укладено до 2030 року.

"Російська Федерація є найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні", - йдеться в стратегії.

Що це означає

Таким чином, у попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія називалася партнером, але цього разу це формулювання скасували.

Тепер Росія - це загроза не лише для України, а відтепер і для країн Північноатлантичного Альянсу.

Зазначається, що НАТО реагуватиме на ворожі дії Росії, посилюючи оборону всіх союзників.

При цьому в стратегії також вказується, що Китай кидає виклик інтересам блоку, безпеці та цінностям та прагне підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що країни НАТО визнають Росію прямою загрозою колективній безпеці і це буде закріплено в новій стратегічній концепції.

Додамо, після чого стало відомо, що НАТО майже в 10 разів збільшить кількість сил підвищеної готовності через загрозу з Росії.

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