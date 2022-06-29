США перекидають додаткові військові сили в Європу
Фото: США перекидають в Європу додаткові сили (Getty Images)
США перекидають в європейські країни додаткові військові сили. Причиною цього стала агресія і погрози з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Ніка Шифріна в Twitter.
Заяву про розгортання сил США в Європі зробив американський лідер Джо Байден.
"У якийсь момент Путін порушив мир в Європі... США і їх союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь-коли, і важливіше, ніж будь-коли", - сказав Байден.
Так, США прийняли рішення:
- у Польщі створити постійний штаб 5-го армійського корпусу;
- у Румунії розгорнути додаткову ротаційну бригаду;
- у Великобританії розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35;
- у країнах Балтії покращити ротацію військових;
- в Іспанії розгорнути 2 додаткових есмінці ВМФ (в результаті кількість есмінців збільшилася з 4 до 6);
- у Німеччині та Італії розгорнути додаткову ППО.
Нагадаємо, що в Мадриді з 28 по 30 червня проходить саміт НАТО, на якому Росію хочуть визнати загрозою колективній безпеці.
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