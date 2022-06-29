Україна провела найбільший обмін полоненими з Росією: повернулися захисники Маріуполя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українські захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 захисників "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов", - сказано в повідомленні ГУР.

Загалом у середу, 29 червня, звільнили:

59 бійців Національної гвардії;

30 - Військово-морських сил;

28 - Збройних сил України;

17 - Державної прикордонної служби України;

9 - Територіальної оборони;

1 - Національної поліція України.

Також зазначається, що більшість українських військових, яких звільнили з полону, мають тяжкі поранення. Зараз їм надають належну медичну допомогу.